El teatro rompe esquemas

Esteban Arévalo reúne más de 20 años de trayectoria con una exposición

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- Con casi 70 piezas, entre acuarelas y óleos, Esteban Arévalo, reúne más de 20 años de trayectoria, donde ha plasmado lo cotidiano, el erotismo, los paisajes urbanos y a la figura humana. Hay piezas de cerca de veinte años atrás, con obras recientes, “incluso de unas semanas”, comentó Esteban en entrevista. Sobre el título de esta nueva exposición, “La vida es así”, el pintor agregó que es precisamente por ser una retrospectiva: “ 'La vida es así', la vida se compone de muchas etapas, cada día piensa uno diferente, no siempre igual. Mi obra no es de una temática en específico, me gusta producir un diálogo personal que no siempre es el mismo, muy variado. Como la vida misma”.

Los óleos son de gran formato y acuarelas de mediano formato. A propósito de los materiales como distintos medios de expresión, Esteban agregó: “No cambia mucho, el material no influye la forma de expresión”.

Al extender el lapso de creación de las obras elegidas a dos decenios, las temáticas de los lienzos son distintos: “Por el tiempo la temática es muy variada. Tiene un poquito de todo, cosas urbanas…”.

Originario de la Ciudad de México, entre los factores que influyen la creatividad de Esteban Arévalo está su afición a los viajes: “Me encanta viajar, soy muy pata de perro, como dicen. Me gusta ver el mundo y pintando las cosas que veo en cada lugar, cosas que nos dicen algo”.

La afinidad entre sus obras

De la selección de obras que presenta, Arévalo afirmó que se trata de lienzos de su colección personal: “Me gusta conservar piezas de diferentes etapas. Es una colección particular, cuadros que me han gustado de diferentes series”.

Al presentarlas de manera conjunta se advierten ciertas afinidades entre algunos cuadros: “Son pequeñas series de tres o cuatro cuadros que tienen la misma idea, pero en realidad no es una serie en específico”.

Hijo del pintor Javier Arévalo, Esteban comenzó a tener exposiciones individuales a finales de la década de los ochenta, luego de pasar por el taller infantil de la Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM y trabajar como ayudante en el taller de Javier Arévalo. El Museo Universitario del Chopo en la capital del país, la Galería Pub Neón en España o la Sistema de Tren Eléctrico Urbano en Guadalajara son algunos de los espacios donde ha expuesto sus pinturas.