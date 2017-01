El poder de la transformación

El escritor Jorge Bucay estará en el Teatro Diana para hablar sobre diversos tópicos

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- El escritor y conferencista Jorge Bucay comparte que gran parte de las personas tienden a creer que la felicidad es un estado de ánimo, pero es erróneo pensarlo de esa manera, porque no todo el tiempo se está contento, hay circunstancias o motivos que cambian nuestro ánimo. Entonces, dice, la felicidad es la plenitud en lo que haces, partiendo de tres preguntas básicas y fundamentales: ¿Quién soy? ¿A dónde voy? y ¿con quién?

El doctor Bucay estará el jueves 9 marzo, a las 20:30 horas, ofreciendo una plática al público asistente al Teatro Diana sobre este tema: “Camino a la felicidad”. “Vivimos en un mundo designado por algunos impulsos un poco negativos para nuestra realidad, me parece que vivimos en un mundo demasiado atado a predicciones, pesadillas económicas, malestares políticos y movimientos sociales. Me parece que en todo este movimiento nos olvidamos de algunas cosas que no son urgentes, pero que son las más importantes y algunas de ellas son nuestro bienestar y nuestra calidad de la vida”.

Asegura que estos tópicos son recurrentes en su carrera y en su vida porque le parece que a las personas se le olvida hacia dónde van, se distraen de su camino. “Es recuperar ese rumbo que nos compromete con una mejor unión con los que queremos que tan importante es. El camino hacia la felicidad no se puede recorrer si no se contentas estas tres preguntas. Y hay que contestarlas en ese riguroso orden”.

Comparte que con la persona que se recorre ese camino en búsqueda de la plenitud, no precisamente tiene que ser un soporte. “Quizá esa otra persona sea a la que yo tenga que apoyar, pero no importan quien apoye a quien, lo que se necesita es que esa persona esté. Por supuesto que uno puede recorrer su camino solo, pero la verdad es que no es lo mismo. Somos seres gregarios, nos acompañamos de otros todo el tiempo, pero también creo que hay que acompañarnos de quienes nos aceptan como somos”.

¿Y por qué se considera la felicidad como efímera? “Hay gente que no busca la felicidad, hay gente que cree que se la va encontrar un día, hay gente que cree que el otro es el que tiene que proponérsela. Los que creen que la felicidad es alegría, entonces claro, es efímera, porque no se puede estar alegre todo el tiempo. (Hay que encontrar) la plenitud en lo que uno hace, en lo que uno cree, donde uno vive, en la compañía, en el rumbo que elegiste, en ser quienes eres, de eso se trata, de rescatar los valores, los que no se venden”.

Jorge Bucay viene de hacer una gira por Argentina, Uruguay y Paraguay, ahora quiere estar presentándose en 10 ciudades de México.

Colabora con su hijo

Demian Bucay, hijo del conferencista y él, publicaron con editorial Océano el libro “El difícil vínculo entre padres e hijos”. Le gustaría que en algún momento haya un proyecto donde ambos compartan su experiencia con el público, pero ahora tendría que tomar tiempo puesto que Demián vive en Argentina y Jorge en Durango. “Ambos somos terapeutas, tiene una característica especial para mí (el texto) no sólo porque está mi hijo, también es el mejor libro que he escrito en mi vida y ese mérito es gracias a él”.

