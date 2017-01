20, el número cabalístico de Cultura

El 2017 será un año que transcurrirá entre celebración de aniversarios, presencia de la dependencia en California y el crecimiento de ECOS

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2017).- Pese a que el sector de las artes sufrió un recorte presupuestal a nivel nacional, para la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) este 2017 será un año muy activo, pues entre sus actividades incluye celebraciones por el aniversario número 20 de la inclusión del Instituto Cultural Cabañas a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y las vigésimas ediciones del Festival de Mayo y el Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González. Aunado a lo anterior, en entrevista, la titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC), Myriam Vachez, señaló que el Estado tendrá tres representaciones en California, una semana cultural mexicana en Los Ángeles, una feria del libro en Berkeley (con presencia de autores jaliscienses por definir) y el festival Mexa Jam en San Francisco. Se planea que Troker y la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) vayan como parte del rubro musical.

Hablemos de aniversarios

Como ya se mencionó, el Instituto Cultural Cabañas (antes Hospicio Cabañas) este año —el 6 de diciembre—celebrará el 20 aniversario de su nombramiento como parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, motivo por el cual habrá celebraciones que comenzarán desde junio, con la inauguración de la Colección del Pueblo de Jalisco. El programa de celebración incluye una exposición especial, conferencias, un concierto y videomapping en el inmueble.

Además, este 2017 se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Rulfo. Al respecto, la familia del autor, a través de la Fundación Juan Rulfo, expresó su deseo de que el gobierno se abstuviera de hacer homenajes y exhorta a crear becas en las áreas de interés de Rulfo (literatura, cine y fotografía).

Sobre la petición, Vachez afirmó que se planea ya la convocatoria para dichas becas, donde se capacitará a jóvenes creadores en las tres disciplinas.

Otra actividad celebratoria y donde podrán participar los lectores será en las bibliotecas del Estado, donde habrá lecturas públicas: “la SC cuenta con ejemplares del tiraje que publicaron hace unos años con los obras de Rulfo y de ejemplares editados por el Fondo de Cultura Económica”, señaló la funcionaria.

Presupuesto y reasignaciones

Sobre el tema presupuestal, la SC comentó que este año careció de fondos federales, debido al recorte impuesto por el Ejecutivo; sólo se mantendrá de los fondos mixtos. Un subsidio federal con el que ya no contarán es Piso, con el que se pudieron hacer, en 2016, actividades como “Operalia” con Plácido Domingo o “Despertares” con Isaac Hernández. El subsidio Piso sí aparece enlistado como parte del presupuesto de la SC, por una omisión, aclaró Vachez: “Aparece una partida de 33 millones de pesos, pero no va a ser así”. El monto total que se ejercerá es de 555 millones 658 mil 173 pesos, y no de 588 millones.

El presupuesto incluye subsidios que no opera directamente la secretaría, como las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, para la FIL y Papirolas, además de presupuesto para la Orquesta Filarmónica de Jalisco, C7 y el Instituto Cultural Cabañas.

Para cubrir la carencia de 33 millones de Piso, comentó Vachez, el gobierno de Jalisco destinó diez millones de pesos más, estos para respaldar la continuidad de los proyectos de ópera (que comenzará este enero); otros cinco millones irán para Proyecta, en sus tres modalidades de apoyo, y trece millones de pesos extra se destinarán para ECOS, el programa de educación musical.

Se calcula que sean 20 sucursales más de ECOS las que se abran este año: “Trataremos de cerrar el año con entre 65 ó 70… Queremos que funcione con la calidad, que se cumplan los objetivos. Si no podemos abrir todos los que queremos y necesitamos invertir más para subir la calidad, así lo haremos”, afirmó Myriam. La secretaria de Cultura agregó que comenzaron ya las evaluaciones de ECOS, primero con una encuesta a los padres, hecha por la propia SC, pero que este año se retomará con una evaluación externa para medir el impacto y calidad del programa.

También comentó que el presupuesto del ICC es de 16 millones, el cual no alcanza para cubrir toda su nómina, por lo que señala tendrán que “tomar recursos de sus entradas y sus propios eventos que realiza para terminar de pagar su nómina y su mantenimiento”.

Finalmente, la secretaria aclaró que el festival Lollapalooza, a celebrarse en octubre, finalmente no se incluyó dentro del presupuesto de la Secretaría de Cultura, pero sí permaneció con apoyo del gobierno del estado de Jalisco. Será a través de la Secretaría de Turismo de donde salgan los 30 millones de pesos requeridos.

PRIMEROS PROYECTOS

Un tranvía llamado deseo

Entre los primeros espectáculos que presenta la SC está la ópera “A Street Car Named Desire”, la cual llega al Teatro Degollado este 27 y 29 de enero. Será el estreno en Latinoamérica de la ópera de André Previn con libreto de Philip Littell, inspirada en la célebre pieza de Tennessee Williams y que inmortalizara Marlon Brando en el séptimo arte. Escenia Ensamble con Ragnar Conde como director de escena se hacen cargo de la producción, que contará con el director huésped Dorian Wilson al frente de la OFJ. Aunado a lo anterior, Luis Manuel Aguilar trabajó la escenografía; Carlos Arce, la iluminación y Gabriel Ancira, el vestuario y maquillaje. El elenco incluye a Irasema Terrazas (soprano), Enrique Ángeles (barítono), (Adriana Valdés) y Rogelio Marín (tenor).