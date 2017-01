Trompo Mágico reabre sus puertas este martes

La venezolana Mía Astral fluye con los astros en su más reciente publicación 'Predicciones 2017'

GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2017).- Si bien la decisión de cambiar está en uno mismo, existen peculiares ayudas fuera de este mundo que confabulan para ofrecerte oportunidades en bandeja de plata y así logres cumplir tus objetivos de una manera más consciente y sin miedo al error o el qué dirán.

Mía Pineda, mejor conocida como Mía Astral, venezolana astróloga, cabalista y coach, destaca que 2017 y sus diferentes periodos astrológicos y zodiacales abren un panorama lleno de oportunidades que no solo te brindarán las herramientas para lograr un cambio personal y social.

Mía plantea este panorama de cambios a través de “Predicciones 2017”, su segundo proyecto —impulsado por editorial Planeta— en el que se adentra a las claves astrológicas de cada signo zodiacal tomando como referencia los movimientos más relevantes de los astros y cómo la energía influye para hacer frente a las situaciones complicadas y aprovechar oportunamente cada posibilidad de cambio.

“Estamos en un momento instintivo. Las oportunidades que se están manifestando en este momento tienen que ver con el trabajo que se hizo en 2011. Se piensa que los ciclos van por año, 2016, 2017, 2018, pero a nivel energético no va así, a nivel astronómico tenemos un periodo que comenzó por el impulso de Urano que fue en 2011, Urano trajo la revolución y despertar de consciencias y eso desató una serie de configuraciones que un estamos viviendo”.

La astróloga cabalista puntualiza la importancia de alejarse de la idea de tratar de adivinar el futuro, pues lo importante es analizar las acciones del pasado que tendrán reacción en el presente y dan paso a nuevos caminos, tanto en lo personal, sentimental, laboral y social.

“Yo no quiero un horóscopo que me diga cuándo tengo que tomar esa oportunidad, hay que saber qué es lo que significa, hay que buscar otra manera de vivir, buscar lo que es bueno para nosotros desde las cuestiones de alimentación hasta lo que quieres hacer con tu vida, la gente no quiere trabajar quiere crear, estamos despertando. El 2016 fue un año en el que predominó la energía de los signos mutables, de decisión, debido a una cuadratura entre Saturno y Neptuno”.

A través de 270 páginas, Mía Astral profundiza también en los efectos producidos por los eclipses, prevenciones en la salud, amor y familia, crecimiento laboral, la personalidad que regirá a cada mes, y cómo aprovechar cambios sociales como la apertura de nuevas carreras universitarias, movimientos liderados por mujeres, igualdad laboral entre hombres y mujeres y la regulación de leyes que protejan diferentes tipos de relaciones, entre otros temas de carácter social.

“El 24 de diciembre comenzaron una serie de alineaciones que durarán hasta octubre de 2017 que son de energía cambiante, de apurarte, de tomar la decisión, que no hay tiempo que perder. Todo lo que está pasando ahorita es porque tú pusiste granito tras granito desde 2011, ya sabes lo que quieres, pero hace falta meditar, calmar, tomar consciencia, tiempo, de alistarte en lo que quieres”.

Ser una mujer alfa

El empoderamiento de la mujer no sólo se enfoca en emprender proyectos que tengan impacto social y económico de manera autónoma, para Mía Astral, ahora las mujeres se encaminan en consagrarse como “alfa”: mujeres capaces de equilibrar sus emociones y sentimientos y tomarlos como herramientas de batalla para enfrentar adversidades y siempre buscar una mejoría en cualquier aspecto de su vida, desde lo personal hasta lo laboral y social.

“La mujer alfa es un tema delicado. Se ha desvirtuado a la mujer que es fuerte, que si emprende no tiene tiempo libre, que no es vulnerable y que jura que ningún hombre la hará sufrir. Una mujer alfa lo es a nivel emocional, y aunque alfa es una palabra que se relaciona con la dureza, ahora se enfoca en fortalecer lo emocional, tenemos que aprender a salir de las garras de publicidad que nos hace sentir que debemos vivir inseguras”.

Mía Astral destaca que otra de las cartas fuertes de 2017 que traerá bastantes beneficios emocionales es la energía dispuesta a las relaciones personales, de entender que la vida se trata de compartir y ayudar.

“No tienes que esmerarte por ser la mejor amiga, por ejemplo, tienes que ser la mejor para ti misma, contigo. En lo social tiene que haber un despertar individual. Para ser mujer alfa lo primero es sentirse bien, de nada te sirve tener una empresa donde facturas millones al año pero eres infeliz. Para ser mujer alfa hay que tener capacidad de comunicación con otros, de influir en los sectores en donde verdaderamente puedo hacer un cambio”.