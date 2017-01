Muere el inventor del 'pinyin', la forma romanizada del chino

Mario Escobar Golderos relata una historia de intolerancia en su más reciente novela

'Es la tolerancia fuente de paz y la intolerancia fuente de desorden y pelea': Pierre Bayle.

GUADALAJARA, JALISCO (14/ENE/2017).- Distintos acontecimientos han marcado la historia del mundo, guerras, movimientos, situaciones que pareciera seguimos viviendo actualmente con aquella frase de Pierre Bayle “Es la tolerancia fuente de paz y la intolerancia fuente de desorden y pelea.”

Recientemente leí el libro Canción de cuna de Auschwitz, de Mario Escobar. Me pareció una historia muy triste, ya que me recordó a la situación que vivimos actualmente en nuestro país. En ese tiempo, los alemanes quieren separar a la madre de sus hijos por no pertenecer al mismo grupo que ella, la mujer era alemana y sus hijos gitanos, y actualmente tantos discursos y acciones de intolerancia y odio hacia grupos minoritarios siguen siendo noticia diaria.

El ejemplo mediático más claro, aunque no el único, es lo que estamos viviendo con nuestro país vecino y su nuevo dirigente, llevan los discursos nacionalistas al extremo y abonan a una sociedad cada vez menos tolerante. Con esto, se repite la historia, tal vez menos trágica que lo que sucedió hace algunos años, pero similar. Es algo que a mí personalmente me vino mucho a la mente al leer el libro.

Sin embargo, también su protagonista es un ejemplo de que a pesar de la tempestad en la que vives, con voluntad puedes lograr muchas cosas. Una mujer con valor y valentía que lucha a toda costa no solo por la vida de sus hijos sino la de muchos otros, una persona ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Necesitamos más Helene Hannemann en la actualidad.

Carolina García Vargas

“La tolerancia como base de la sociedad”

“La tolerancia en un sentido conservador da oportunidad a permitir incluso actos y situaciones de conformismo, más sin embargo, la tolerancia con responsabilidad y sentido social estrictamente, con derechos y obligaciones, con valores, otorga un respiro de confianza y permisión para la libertad de creación, innovación y suavidad de aristas”.

Eduardo Martínez Mayoral

En una sociedad idónea, la tolerancia y el respeto deberían ir de la mano. Pero hemos perdido esa sensibilidad y empatía. Esas ganas de ser mejor o más que el de a lado, nos han convertido en jueces y verdugos. Necesitamos volver a ser más humanos”.

Julia Orozco

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Momentos de transición”

Mario Escobar encuentra en la historia y la literatura la combinación perfecta para poder alzar su voz y tratar de llegar a esa conciencia de quienes lo leen, invitarlos a vivir las historias para comprender el mundo que lo rodea y sensibilizarlos.

Aunque pareciera un discurso trillado, la realidad es que el mundo que vivimos se encuentra en momentos de transición, crisis y la situación se agudiza cada vez más. Hemos llegado a tal punto de deshumanización que hemos perdido la capacidad de asombro al oír noticias de atrocidades que se comenten todos los días. Por ello, Mario Escobar se siente afortunado de que la historia de Helene Hannemann haya llegado a él y no a la inversa, así es como el novelista e historiador describe el proceso de creación de Canción de Cuna de Auschwitz, su última novela.

Lo interesante en este proceso creativo ha sido cómo la trama narrada se convierte en algo que las personas siguen viviendo en la actualidad, algo trascendental. Estando en Estados Unidos, personas hispanas le han expresado como pareciera que sigue siendo la misma historia, solo los personajes han cambiado.

“No aprendemos la lección y no solo en los Estados Unidos, es un fenómeno que se ve en Europa con muchos extremismos de derecha, también de izquierdas…creo que el mundo se está inclinando hacia el nacionalismo más extremo y está olvidando que al final, la frontera nos separa, somos seres humanos, tenemos derechos y somos iguales”.

Pero así como la novela nos presenta uno de los capítulos más dolorosos en la humanidad, también nos muestra a su protagonista y su inmenso amor por su familia y el otro, darlo todo hasta el último aliento.

“Una persona (Helene) que va voluntariamente a Auschwitz para acompañar a su familia, y que en vez de rendirse ahí, quejarse de su destino de todo lo que está sucediendo, de que su familia está pasando eso, decide luchar y lucha hasta su último aliento. Y encima, abre una guardería en Auschwitz y no solo lucha por los suyos, sino dice: tengo dignificar la vida de todas las personas que hay aquí, de todos estos niños gitanos con los que convivo”.

Es con esa emoción y esperanza que Mario quiere compartir esta historia, pues como el autor lo menciona, lo que le impresionó de Helene es que fue una mujer ordinaria, una mujer “corriente”, que hizo algo extraordinario.

“Yo siempre creo en el poder de la gente “corriente”, que dicen: “parece que no tengo poder político, no puedo influir en la sociedad” pero cuando la gente se une de verdad, o decides simplemente influir en su entorno, las cosas cambian”.

Ante tantas crisis humanitarias, Mario Escobar nos invita a contagiarnos del espíritu de lucha de esta mujer, del hambre de generar un cambio verdadero, de combatir la intolerancia, la apatía y la indiferencia de la sociedad en la que vivimos.

¿Qué adjetivo le daría hoy a la humanidad?

“Yo creo que estamos en un momento de transición, como ha pasado varias veces en la historia, en el siglo XVI es una sociedad que acaba, empieza otra nueva, y yo creo que en este momento, casi después de 500 años de civilización occidental, de liderazgo, entre comillas, de la sociedad occidental en el mundo, con muchas sombras y muchas luces, estamos viviendo un mundo nuevo. Ahora mismo no hay líderes fuertes, la gente está desengañada de la política, la corrupción en todos los países ha hecho mucho daño, se ha desvirtuado la democracia.”

Mensaje a los Jóvenes -“Súmate a Mar Adentro”

“Pues yo creo que los jóvenes deben levantar la vista porque…creo que a veces estamos viviendo en un mundo virtual que nos aleja de la realidad, y de la realidad más cercana, de familias que no hay comunicación, de personas que hay en la ciudad que necesitan ayuda, voluntariado, de una sociedad que está desorientada, sin valores, sin principios, estamos ensimismados, entretenidos. Y a veces la sociedad es la que quiere que estemos así, que no pensemos, que no critiquemos las cosas, cómo se hacen y queramos hacerlas mejor. Yo creo que el deber de cada joven es criticar todo lo que hay en la sociedad y cuestionarlo para hacer algo mejor, no solo quedarnos con eso, sino decir: bueno, yo propongo algo mejor, hay que cambiarlo y hay que transformarlo”.

PERFIL

Mario Escobar

Mario Escobar Golderos nació en Madrid en 1971. Es un novelista, historiador y colaborador habitual de National Geographic. Sus libros han sido traducidos a más de doce idiomas.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Museo Memoria y Tolerancia

“Rescatando la memoria”

El Museo Memoria y Tolerancia es un recinto museográfico de la ciudad de México. Abrió sus puertas el 18 de octubre del 2010 y busca difundir el respeto a la diversidad y la tolerancia con base en el recuerdo histórico mediante el uso de exposiciones de genocidios y presentaciones multimedia de los valores a favor de la tolerancia. Su construcción fue llevada a cabo por el arquitecto Jorge Arditti, socio de Arditti + RDT Arquitectos.

El museo alberga material sobre la tolerancia, la discriminación y el racismo de distintas partes del mundo. Para realizar el guion museográfico, Sharon Zaga y Mili Cohen consultaron a expertos de la Corte Penal Internacional en la definición de genocidio, y con especialistas lo relacionado con la sección de tolerancia. Las instalaciones cuentan con un centro educativo afiliado a la Secretaría de Educación Pública, para impartir cursos de tolerancia, derechos humanos y genocidio a maestros y al público en general.

La misión del museo es difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia y los Derechos Humanos. Crear conciencia a través de la memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y otros crímenes. Alertar sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia para crear responsabilidad, respeto y conciencia en cada individuo que derive en la acción social. Recordar para aprender; aprender para no repetir.

