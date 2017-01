Exposición 'Pinceladas de ayuda', arte para ayudar

El escritor fallece a los 89 años por causa de un mieloma múltiple

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (13/ENE/2017).- El escritor estadounidense William Peter Blatty, padre de la novela "El exorcista" y del guión de la película homónima, murió ayer a los 89 años en Bethesda (afueras de Washington) por causa de un mieloma múltiple, según informaron sus allegados.

El anuncio de su fallecimiento lo hizo este día el director de la famosa cinta de 1973, William Friedkin, en la red social Twitter, donde le recordó como su "querido amigo y hermano".

La causa de la muerte fue un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, explicó la mujer del escritor, Julie Witbrodt Blatty, según informa el diario Washington Post.

Blatty, nacido en Nueva York, pasó en Washington los últimos años de su vida hasta fallecer ayer en un hospital de Bethesda cercano a su casa.

En noviembre de 2015, el escritor participó en la capital junto a Friedkin en la ceremonia de colocación de una placa conmemorativa de su célebre cinta junto a la empinada escalera por la que cae y muere el padre Damien Karras en la película.

Los 75 escalones llevan más de un siglo en el histórico barrio de Georgetown pero, hasta hace dos años, no tenían la más mínima indicación de su importancia cinematográfica.

"El Exorcista" se rodó durante 20 días en la capital estadounidense en octubre de 1972, con el barrio y la Universidad de Georgetown como escenarios principales.

"The Exorcist" (1973), considerada una de las mejores obras de terror de todos los tiempos, se basaba en la novela homónima escrita por el propio Blatty, quien se encargó de su adaptación a la gran pantalla, un trabajo que le deparó un Oscar al mejor guión adaptado.

La cinta fue nominada a diez Oscar y únicamente se llevó los de mejor guión adaptado y mejor sonido.

La respuesta de Blatty a aquella situación fue: "La Academia de Hollywood debería recoger sus bártulos y dedicarse a hacer pasteles de manzana o lo que sea que puedan hacer bien".

Su novela homónima, publicada en 1972, fue un enorme éxito de ventas y permaneció en la lista de los títulos más vendidos durante 57 semanas, albergando el número uno durante 17 de ellas.

La carrera cinematográfica de Blatty comenzó a levantar vuelo como coguionista de "A Shot in the Dark" (1964), de Blake Edwards, y continuó con una revisión al guión de "The Omega Man" (1971), adaptación de la novela de ciencia ficción "I Am Legend", escrita por Richard Matheson.

Más adelante escribió y dirigió el clásico de culto "The Ninth Configuration" (1980), basada en su novela "Twinkle, Twinkle Killer Kane", y también se encargó de dirigir "The Exorcist III" (1990), basada en su propia novela, "Legion".

En los últimos años publicó novelas como "Elsewhere" (2009), "Dimiter" (2010) y "Crazy" (2010).