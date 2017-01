El erotismo de Julia Santibáñez

Con una trayectoria ascendente, la poeta fue galardonada en el 'Concurso Internacional de Poesía Mario Benedetti 2016'

GUADALAJARA, JALISCO (09/ENE/2017).- Julia Santibáñez recién fue galardonada en el “Concurso Internacional de Poesía Mario Benedetti 2016”, con su libro “Eros una vez”. La poeta, que ya tiene una sólida trayectoria en el ámbito poético, pues además del poemario ganador ha publicado los libros “Ser azar” (Editorial Abismos), y “Rabia de vida” (Editorial Resistencia), éste el año pasado.

Sobre “Eros una vez”, la escritora platicó en entrevista que su intención central siempre fue apostar por el lenguaje: “En ‘Eros una vez’ sí hay poemas amorosos, pero me interesa la exploración de la vida cotidiana, de los días, y el tino en el uso de la palabra, eso es lo que busco y lo que espero, para mí lo central no es el tema sino experimentar y llegar a un hallazgo”.

Agregó que cada poema del libro tiene vida propia: “Cada poema es independiente, se para por sus pies, pero la idea es que el libro en su conjunto tenga una narrativa, un hilo que te lleve de un poema al siguiente. José Gorostiza en sus notas sobre poesía habla de la especulación de un libro, él habla de un sentido muy literal del juego de espejos, que es lo que quiere decir especulación, una palabra frente a otra te dice algo distinto; lo mismo pasa con los poemas, un poema revela algo si precede a otro y tiene un matiz diferente si se lee cinco poemas después”.

Reconocimiento a su poesía

Sobre el premio, que entrega la Fundación Mario Benedetti, la poeta expresó que para ella fue una sorpresa: “Todavía sigo sorprendida, pero es un gran gusto, me gusta mucho Mario, su trabajo; él es un orfebre de la palabra, la trabaja y usa las palabras de la calle, eso me encanta. Tengo un gran cariño por la obra de Benedetti, ha sido importante para mí en distintos momentos de mi vida, además me gusta su multidisciplinariedad, su forma de ingresar en varias disciplinas, fue cajero, tipógrafo, contador, periodista y por supuesto escritor, y siempre intentó lidiar con las palabras para lograr algo luminoso con ellas”.

Sus planes

Respecto a los proyectos que Julia tiene, mencionó que sigue escribiendo: “Estoy trabajando en un libro de ensayos, en otro libro de poesía y uno más que sigue en el cajón, no sé si se publiquen, pero sé que no dejaré de escribir”.

EL DATO

“Eros una vez”, saldrá editado por Planeta en México y Uruguay.