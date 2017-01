¿Qué tanto sabes de México?

Colleen Blake, originaria de Cleveland Ohio, pertenece a la Orquesta Filarmónica de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (06/ENE/2016).- Colleen Blake, originaria de Cleveland Ohio, encontró en Guadalajara el lugar perfecto para desempeñar su profesión de músico y desde hace dos décadas pertenece a la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ).



En entrevista, la cornista estadunidense señaló que su adaptación a esta ciudad no fue difícil porque "los mexicanos están muy familiarizados con los estadunidenses", de tal forma que trabaja feliz en Guadalajara, donde además vive con su pareja y su hija de 15 años.



Afirmó que en México, a diferencia de otros países que conoce, se siente como en casa porque encuentra una "conexión umbilical" casi como en su tierra, incluso, dijo, aquí hay muchas de las cosas que ofrece Estados Unidos, desde tiendas departamentales, de autoservicio y cafés.



"Para mí no fue difícil realmente, yo siempre tuve ganas de vivir y de aprender cosas nuevas en el extranjero, de conocer otras culturas, idiomas diferentes al mío", destacó Blake.



Refirió que por primera vez visitó esta ciudad tras concluir su licenciatura en música en Ohio y algunos cursos para la maestría en Nueva York.



"Llegué aquí con otras tres personas de Estados Unidos para ser parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que se estaba formando en ese entonces, en agosto de 1988", dijo Colleen.



Refirió que en 1989 se fue a vivir a Italia y regresó de nuevo hace 20 años. "Desde entonces trabajo en la Orquesta Filarmónica de Jalisco", que tiene como sede el majestuoso Teatro Degollado.



Colleen Blake reiteró que México ha sido siempre para ella su esperanza debido a que no ha encontrado otro lugar que le ofrezca lo que aquí.



"En todas partes hay gente de buen corazón que quiere compartir todo y gente que se quiere aprovechar de uno, es una parte de la adaptación, tras años de vivir aquí entendí quién es quién, esto no es tan fácil en otra cultura", aseguró.



"Encuentro como estadunidense que mis modales, mi forma de hacer las cosas son más aceptadas y perdonadas aquí en México, tal vez porque conocen a muchos gringos", destacó Blake.



Con respecto a la oportunidad que ha tenido en Jalisco para desempeñarse profesionalmente, afirmó que la Filarmónica del estado exige un alto nivel a sus músicos, pero "no creo que sea más fácil ganar una audición para la Sinfónica de Chicago que para la Filarmónica de Jalisco".



También manifestó que en Guadalajara cuentan con la parroquia St. Mark's Anglican, en donde un sacerdote de Texas, Estados Unidos, imparte misa en inglés y es además uno de los lugares donde la comunidad estadunidense puede tener un acercamiento importante.



Añadió que vivir en Guadalajara le ha permitido disfrutar de muchos otros aspectos de la vida, como es su familia, debido a que aquí, por las horas laborales, tiene la posibilidad, a veces, de hacer otras cosas como trabajar de freelance como traductora.