Cuando el 'oui' aventaja al 'sí'

El gusto por la novela negra crece en México, aunque sus creadores locales aún no se consolidan a nivel internacional

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- Actualmente en México la novela negra dialoga al tú por tú con otros géneros gracias a que ha ido puliendo su propio estilo a través del trabajo de escritores como Élmer Mendoza, Paco Ignacio Taibo II, Cristina Rivera Garza, Vicente Francisco Torres, entre otros.

Parte de este apogeo en nuestro país, según Anik Lapointe, editora de Salamandra Black, que es parte de Grupo Océano, se debe a sus historias realistas, la cuales muestran la crisis que se vive en diversas zonas de México: “La novela negra se debe leer como un viaje; es la gran novela realista en el fondo, es la que trata mejor la crisis y yo creo que, con todo lo que está pasando en el mundo, entiendo porque está más en auge, porque yo creo que responde mejor a nuestra paranoia… Y nuestros miedos se ven reflejados”, comenta en entrevista.

Esta idea de prosperidad la apoya el investigador español, Javier Rivero Grandoso, quien agrega que dicho género está viviendo un momento álgido, “estamos en un momento en el que el género (a nivel internacional) está cobrando mucha fuerza y en parte este éxito se apoya al incremento de series de televisión con elementos de novela criminal o directamente sumergidas en el género. No es una moda”, advierte… “Es un fenómeno que seguirá unos años más”.

No todo es color rosa

Pese a la aceptación y avance del género, en entrevista, Lapointe reconoce que la novela negra puede llegar a ser sumamente repetitiva: “Siempre hay un detective que tiene algo qué investigar; normalmente un asesinato, por lo que recomiendo a los autores encontrar un punto innovador para su obra; debe ser su historia y no una copia de algo que hayan leído”.

Agrega que “el lector de novela negra necesita sorprenderse, porque el género tiende a ser muy reiterativo, cuando únicamente miras la historia. Entonces, necesitas desarrollar mejor la psicología de los personajes y crear un mundo que realmente atrape al lector”.

Como buena editora, Lapointe no deja de tener ojo crítico y acepta que a pesar de la evolución del género en México, hoy en día los mejores escritores de novela negra son los franceses, ya que han aprendido a reinventarse: “La novela negra actual más interesante viene de Francia, porque es la más innovadora; son todos grandes escritores y que adaptan la sensibilidad contemporánea al género. Porque hay que pensar que este género es muy flexible, puedes tener suspenso psicológico, terror, ciencia ficción, entonces por eso es tan diversa e interesante, ellos han aprendido y aprovechado eso”.

—Partiendo del punto anterior, ¿el género ha dado un salto de calidad con los franceses?

—“Diría que lo que realmente ha cambiado es nuestra percepción de la novela negra, que ha dejado de ser considerada como un género menor y que se ha ganado de lleno el favor de un público masivo. Aunque es ampliamente debatible, y extremadamente difícil de dictaminar, si los autores contemporáneos han superado o no a autores clásicos como Chandler, Hammett, Macdonald, Crumley, etc., lo que sí está claro es que la calidad siempre ha estado presente en el género para el que ha querido prestar verdadera atención. Y lo que sí puedo afirmar como editora es que hay grandísimos autores de novela negra en la actualidad que aún no han sido descubiertos”.

Sobre Salamandra Black

Al cuestionar a la experta en novela negra sobre la división Salamandra Black, aseguró "que dicho sello explora todas las facetas del noir y lo único que realmente nos importa es que en cada uno de los títulos de nuestro catálogo palpite una buena historia, capaz de sorprender; que esté bien escrita y habitada por una fauna dispuesta a quedarse para siempre en la mente del lector. En definitiva: garantizar una experiencia de lectura única. En Black tenemos un lema: ‘No dejes de leer: es cuestión de vida o muerte' ”, finaliza.

PARA ESCRITORES

Recomendaciones del editor

Anik Lapointe señala que lo maravilloso de la novela negra tradicional es que adentra al lector a un mundo que es un caos, “porque viene después de una crisis; viene después de un asesinato y en toda novela lo que acabas teniendo es un final que termina con el caos y todo vuelve a la normalidad”, es por ello que señala que para que una novela de este género sea buena, debe cumplir los siguiente requisitos:

• Un personaje principal bien armado

• Un paisaje muy bien definido

• Una historia con intensidad y densidad

• Un buen ritmo en la lectura