Desaparición de mamuts en México, asociada a presencia de humanos

La llegada de grupos humanos provenientes de Eurasia influyó en la pérdida de la megafauna

CIUDAD DE MÉXICO (02/ENE/2017).- Paleontólogos consideran que la desaparición de la megafauna que existía hace más de 10 mil años en la zona que comprende México desapareció por cambio climático, enfermedades, impacto de asteroides y la llegada de grupos humanos provenientes de Eurasia.



Perezosos, armadillos gigantes, mamuts, mastodontes, gonfoterios, caballos, camellos, osos, berrendos, capibaras, bisontes, felinos y cánidos se extinguieron por el arribo de seres humanos al continente americano, de acuerdo con José Rubén Guzmán Gutiérrez, del Museo Regional de Paleontología, en Aguascalientes.



"Las especies nativas no estaban acostumbradas a la presencia del ser humano, por lo tanto no lo vieron como una amenaza; los paleoindios tomaron ventaja de ese hecho y cazaron grandes cantidades de animales con facilidad", explicó.



"Algunos científicos no dan por válida esta hipótesis porque habían animales mucho más pequeños y más fáciles de matar, de los cuales se podía obtener la misma calidad proteica que del mamut, que no se extinguieron", añadió en un comunicado de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).



El investigador aclaró que la teoría de que los mamíferos vertebrados de más de 50 kilogramos desaparecieran por la presencia de los seres humanos se debe a la hipótesis del estadounidense Paul Martín en los años 60.



"El problema de esta propuesta es que los sitios de muerte y destazamiento de megafauna hallados, que son el sustento de "sobrematanza", son muy pocos, lo que pudo haber ocurrido es que dicha megafauna ya se encontraba amenazada por otras razones y que la presencia del ser humano fue el detonador", indicó.



El investigador refirió que otras teorías consideran que el episodio geológico que registró la desaparición de alrededor de 80 especies de mamíferos y vertebrados pudo haber sido por la Edad de Hielo que inició hace 110 mil años y que terminó hace 10 mil.



Guzmán Gutiérrez dijo que posibles enfermedades producto de la migración de especies que venían de Eurasia a América, pudieron haber sido otro factor.



"Cada una podía haber sido portadora de diferentes parásitos, virus y bacterias desconocidas para los organismos nativos. Sin embargo, es poco probable que una sola enfermedad causara la extinción a gran escala", expuso.



Otra razón abordada por el investigador del Centro para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de México en Aguascalientes, fue el impacto de meteoritos hace casi 13 mil años, de modo que la extinción de megafauna en el Pleistoceno no se puede atribuir a una sola causa, recalcó.