Candelabro de Paracas, primer 'Paisaje Cultural' de Perú

'Sincretismo', del artista Ismael Vargas, es una de las ocho esculturas que estarán esparcidas por toda la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (31/DIC/2016).- Cuatro meses después de que Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, anunciara que invertiría en obra escultórica para la ciudad, la primera pieza ya encontró su lugar de permanencia y se alista para su fundición.

“Sincretismo”, obra del artista Ismael Vargas, se ubicará sobre el camellón de Federalismo a la altura de Herrera y Cairo, a unos metros del Templo de Nuestra Señora del Refugio.

“Sincretismo” es una escultura que será realizada en placa de acero en sus cuatro caras y medirá nueve metros de alto por tres metros 20 centímetros de ancho y tres metros 20 centímetros de diámetro. Tendrá terminaciones en pintura automotiva color oro y se montará sobre una base de concreto de dos metros de altura.

El costo de la escultura será de tres millones 500 mil pesos más IVA; es decir, cuatro millones 60 mil pesos en total. Incluye la creación de la pieza, la construcción de la base, la obra civil, el montaje y el estudio de suelo o de impacto de vientos.

El proyecto, llamado “Arte Público”, contempla ocho esculturas de gran tamaño y que estarán esparcidas por toda la ciudad, mismas que deben integrarse al espacio en el que se localicen.

Los artistas invitados son el propio Vargas, Javier Arévalo, Mario Martín del Campo, Dolores Ortíz, José Fors, Pedro Escapa, Jorge Méndez Blake y Jose Dávila.

El ayuntamiento tapatío pidió a cada creador que las piezas sean entregadas antes de dos años, que se realicen con materiales durables y que tengan un plan de mantenimiento.

Además de las ochos piezas, “Arte Público” también contempla dos obras de mayor tamaño que serán realizadas por Sergio Garval y por Rafael San Juan. Dichas obras estarán colocadas en las entradas de la ciudad. También se contemplan dos piezas plásticas que hará el pintor Secreto Rebollo.

El costo del programa se estableció en 30 millones de pesos, mismo que surgirán de los cobros generados por el “Reglamento de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas”.

"Sincretismo", la obsesión de Ismael Vargas

Tuvieron que pasar más de cuatro meses, una negociación fallida sobre el proceso de pago de la obra y diversos imprevistos para que finalmente comience a concretarse la primer escultura del programa “Arte Público”, anunciado en agosto por el Ayuntamiento de Guadalajara.

Concebida por el artista Ismael Vargas, “Sincretismo” es una pieza de más de nueve metros que une a la virgen de Guadalupe y a Coatlicue, que es reconocida como madre de los dioses del panteón azteca. Para Ismael Vargas, la escultura busca enquistarse en el imaginario tapatío y resignificar el espacio público.

“Sincretismo” reúne las obsesiones de Ismael Vargas y las pone a dialogar con el espacio público tapatío, un lugar cada vez más ausente y despersonalizado. La pieza muestra a dos vírgenes como una sola, remite al tradicional papel picado y tiene cuatro caras, como una nueva rosa de los vientos que mira a un punto cardinal diferente.

“Yo tengo más de 40 años de trabajar sobre la virgen, toda mi vida, incluso en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), hay cuadros de hace 25 años con el mismo tema, no con la misma solución porque yo no hago las mismas soluciones, pero sí con el mismo tema, sólo que al revés: está la Coatlicue envuelta en el manto de la virgen de Guadalupe; y este que estoy haciendo ahora es la Guadalupana envuelta en la Coatlicue”, menciona el escultor.

Sabedor de que no es una pieza sencilla la que será erigida en Federalismo, pues él mismo notó cierta sorpresa y reticencia por parte de los integrantes del Ayuntamiento, a quienes mostró el proyecto antes de ser aprobado, recurrió a voces especializadas en temas religiosos para dar un sentido diferente a la obra y dejar en claro que no se trata de una provocación, sino una manera de que el arte pueda ser punto de quiebre, un cambio en la manera de entender los iconos.

“Es un impulso, no hago dibujo, nunca he hecho proyectos para nada. Cuando me dijeron que si quería participar me advirtieron que tenía que presentar un proyecto, entonces hice la pieza y se las presenté. Vi que se fruncieron al ver la virgen, entonces pensé en hablarle a un cura para que dejara en claro que no me estaba burlando, y que el Gobierno no creyera que estaba haciendo algo mal, que es una obra de arte antes que un símbolo religioso”.

Ismael contempló en primera instancia colocar “Sincretismo” en la misma avenida pero frente al cementerio de Mezquitán. Sin embargo, Mario Martín del Campo también eligió el mismo espacio para la pieza que diseña. Ante el conflicto, la Dirección de Cultura sugirió que ellos debían resolver y decidir quién tendría ese lugar. Martín del Campo sugirió un volado y con ello resolver el entuerto; sin embargo, Vargas declinó y movió al sur su pieza, a espaldas del Templo de Nuestra Señora del Refugio.

“Gané perdiendo, porque es cierto que tenía contemplado que la obra quedará en Mezquitán, pero no quise dejarle al azar el lugar para esta escultura, así que por eso fue que buscamos otro lugar, y ese resultó que tiene una carga simbólica que abona al contexto de la pieza. Mentiría si dijera que yo sabía que ese punto tiene cierta importancia para la ciudad, eso lo supe una vez que el padre Tomás de Híjar me escribió la carta. Me puso al borde de las lágrimas”.

La carta y la importancia a la que se refiere Ismael Vargas es un texto (del que este medio tiene una copia) que el cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara le hizo llegar al escultor por intermediación de Ricardo Duarte, actual director de Cultura en el Ayuntamiento de Tlaquepaque. Dividida en cuatro partes, valor iconográfico de la obra, simbolismo, pertinencia e integración en el paisaje urbano, la carta ahonda en el valor que tiene el guadalupanismo para la ciudad y para uno de los iconos del desarrollo de Guadalajara: Fray Antonio Alcalde.

“Tanto amó el obispo Alcalde esta obra (el Santuario de Guadalupe), que pidió ser sepultado en el santuario guadalupano, título mariano que ya en ese tiempo abarcaba un ámbito que había rebasado con creces la zona del altiplano novohispano.

Ahora bien, en el año 2017 se cumplen 225 (años) del aniversario luctuoso de fray Antonio Alcalde, en cuyo marco el Ayuntamiento tapatío ha decidido dedicarle a su legado humanitario una especialísima mención, a lo cual el monumento ‘Sincretismo’ contribuirá sin duda a ello, de una forma muy destacada”.



Ismael Vargas busca permanecer ausente de la pieza, no le gusta el reconocimiento ni busca que su nombre figure: “El proyecto para mí es la obra, el tamaño es lo de menos. Espero que Guadalajara arropé la pieza, a mí me encantaría seguir siendo anónimo, que no me conozca nadie, eso nunca ha significado nada, prefiero que hable la obra”.

Una nueva forma de financiar el arte público

“Arte público” es el primer proyecto en el que se crean obras escultóricas y plásticas del “Reglamento de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas”, que no es otra cosa que un fondo de multas que se han cargado a constructores que han violado los reglamentos de la ciudad y que han excedido los metros cuadrados que tenían permitidos.

“Los que se pasaron se les demolerá parte de lo que se excedieron, y además tienen que pagar porque tampoco se vale, porque si no imagínate. Está fuerte (la multa) pero bien, ellos van a sacrificar dinero al fin y al cabo, porque las obras que se van a realizar no son baratas, entonces yo creo que es la mejor manera de aprovechar una multa para devolverle algo a Guadalajara”, menciona Adrián Guerrero, responsable de Proyectos del Espacio Público del municipio.

Sobre la manera en qué se eligieron a los artistas y el costo que tendrá cada obra en particular, Guerrero puntualiza que no depende de un solo factor. “Depende de dos cosas: una es el valor de la obra que le da el artista, porque no es lo mismo una pieza de uno que de otro, no se les dijo ‘aquí hay dos pesos, quién quiere entrarle’. Se escogieron diferentes artistas que representan diferentes movimientos en Guadalajara, eso hizo que el proyecto caminara mejor; entonces lo que se hace es que de acuerdo a la viabilidad de cada uno es como lo vamos encaminando. Hay artistas que al Ayuntamiento no le van a implicar gastar un peso, todo se irá por compensaciones, porque hay especial interés entre quienes pagan y los artistas que realizan la obra. Hay otros casos en los que sí tendrá que invertir el Ayuntamiento. El caso de Ismael Vargas se analizó proyecto contra viabilidad y contra costo y el Ayuntamiento dijo que sí había recurso para dar el anticipo”.

Susana Chávez, titular de la Dirección de Cultura, va en el mismo tenor: “Nosotros tratamos de sensibilizarlos, dejar en claro que los recursos no son ilimitados, en la medida en que su pieza tenga un valor más accesible serán de las primeras que se hagan. Toda la parte que va por el fondo de mitigación y compensación es un acuerdo que se hace con la constructora y el artista donde el Ayuntamiento es testigo, es un acuerdo privado. Para que ese contrato se realice, la Sindicatura nos manda tanto a Proyectos del Espacio Público como a la Dirección de Cultura el convenio y el acuerdo de Cabildo. En este año son cinco millones del Ayuntamiento, mientras que para el 2017 estamos presupuestando ocho millones para adquisición de obra y 10 para restauración de monumentos”.

Los artistas que van adelantados en sus piezas y que ya tienen el visto bueno del Ayuntamiento hasta ahora son, además de Ismael Vargas, Pedro Escapa, Sergio Garval, Jose Dávila y David Mendez Blake. “Dolores Ortíz está en pre estudio de mecánica de suelos, ya tenemos la pre pieza; Mario Martín del Campo ya entregó el proyecto, estamos viendo de dónde bajamos los recursos; es un proyecto que va a vapor aunque parezca que va muy lento”, agrega Guerrero.

Sobre el proceso burocrático, Ismael Vargas se mostró contrariado, pues desde hace ya cuatro meses que el proyecto fue aprobado, pero debido a la normativa legal, aún no ha podido comenzar los trabajos: “Me invitaron a una junta para proponernos algo, hace unos meses apenas, en septiembre yo entregué el proyecto; fui el primero porque inmediatamente me puse a hacer la pieza y todos se sorprendieron porque otros aún no iniciaban y yo ya tenía el proyecto final. Una vez que metimos todos los papeles nos dijeron que nos entregarían el adelanto en 20 días hábiles. Una vez que tengamos eso, el acero se cortará con láser, se realizará en piezas que se llevarán y montarán in situ”.

Una vez que los artistas presentaron sus proyectos y fueron aprobados, tuvieron que comenzar con el trámite para ser proveedores del Ayuntamiento y ajustarse a la normativa de compras de la administración. En el caso de Ismael Vargas primero se contempló que el artista recibiría un anticipo de 50% del valor de la pieza por parte de la autoridad municipal, sin embargo, este tipo de contratos le exigía depositar una fianza por el mismo valor y que sería liberada y regresada de manera íntegra una vez que terminará la pieza. Luego de algunos replanteamientos al contrato, el artista y el Ayuntamiento llegaron al acuerdo de que Ismael absorbería el costo total de la pieza para que una vez terminada y montada se cubra el valor del trabajo. “Ismael va a garantizar con el 10%, como marca el reglamento de la administración, (350 mil pesos) mismos que ya entregó en cheque certificado a la Tesorería. Con eso se liberó la orden de compra y ya se está firmando el contrato y ya luego se procederá al pago. En este caso, Ismael estuvo de acuerdo en otorgar el 10% de la fianza y si requería anticipo,pues tenía que otorgar otra fianza de 50%, él decidió que producía la obra y en base se inició el trámite”, señala la titular de Cultura.

El arte para renovar la infraestructura urbana

Junto con la pieza “Sincretismo”, de Ismael Vargas, también fue aprobada la obra de Pedro Escapa, que se ubicará en la avenida Américas en la confluencia de Pablo Neruda. La pieza, un bolígrafo de grandes dimensiones, se podrá ver desde ambos sentidos y se tiene contemplado rehabilitar el camellón y la jardinera de ese punto.

“Sobre esta obra se hizo una observación, aquí tendremos que hacer más accesible la obra para el ciudadano. Existe un paso peatonal que no se ve y trataremos de visibilizar el acceso”, comentó Susana Chávez, directora de Cultura de Guadalajara.

El bolígrafo que erigirá Pedro Escapa es apenas el segundo proyecto que cumplió con los requisitos que marca la reglamentación municipal y que ya se encuentra en otra etapa, ya no de diseño ni entrampada en procesos burocráticos, sino ya en planeación.

“Sí hay un paso peatonal. Entre los problemas que vamos a solucionar es que vamos a balizar, vamos a quitar una roca que está ahí para que el espacio se convierta en un jardín y además en un espacio para que si alguien quiere tomarse una foto no tenga problema. La piedra que ahora mismo se encuentra ahí sirvió de mucho, pues con ella se pudieron hacer los cálculos de peso de la escultura, porque abajo está el túnel de coches”, dijo Adrián Guerrero, responsable de Proyectos del Espacio Público.

Otro de los obstáculos que tiene que superar la obra de Pedro Escapa es que no existe banqueta del lado de la empresa automotriz, frente al busto de Neruda. La calle está pensada para que los autos puedan acceder a la concesionaria, lo que complica el paso de peatones todos los días. “Estamos planteando que a partir del arte podamos mejorar la infraestructura urbana”, resaltó Guerrero, quien también es artista.

Las esculturas se están planeando para que sean un punto de encuentro o de interés común para la ciudad y sus habitantes. Los promotores no quieren cometer los mismos errores de planeación como ha pasado con algunas otras, particularmente la glorieta de la Minerva, que aunque tiene un espacio para ser utilizado como andador, es casi imposible acceder a ella por la nula accesibilidad.

“Cuando llevamos a cabildo esta pieza nos hicieron la observación, precisamente de la Minerva salió la observación. Cuando se disfruta de la Minerva es sólo en la Vía RecreActiva; esta obra (de Pedro Escapa) es uno de los mejores ejemplos de que con el arte podamos regalarle a los ciudadanos un nuevo crucero y una banqueta”, agregó Guerrero.

Se espera que en 2017 se aprueben los seis colosos restantes y las dos esculturas de bienvenida.

