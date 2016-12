El íntimo futuro tecnológico en un cuento

Rodolfo Orozco Espinoza fue elegido ganador del XXXII Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción

GUADALAJARA, JALISCO (30/DIC/2016).- Rodolfo Orozco Espinoza fue elegido ganador del XXXII Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción, concurso organizado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Puebla hace unas semanas. El texto que lo hizo merecedor del galardón entre más de 300 propuestas concursantes fue “Sexo programado (apuntes del modelo)”, enviado con el seudónimo de “Evaristo Buenrostro”.

Con un jurado conformado por Marcial Fernández, Fernando Sánchez Clelo y Judith Castañeda, la premiación sucedió en Puebla el pasado noviembre.

Rodolfo Orozco platicó en entrevista sobre el origen de este relato que lo hizo merecedor del premio. Desde hace cuatro años es miembro del taller Al Gravitar Rotando, dirigido por Óscar Tagle. Allí ha explorado la escritura del cuento corto, siempre con la brevedad como un elemento vital para la literatura.

Uno de los métodos creativos de quien imparte dicho taller, comentó Rodolfo, es retomar ideas, desde notas periodísticas hasta tesis, para ficcionalizar a partir de allí. Con el detonador de una nota sobre tecnología, donde se hablaba de pruebas para utilizar robots con fines sexuales, el autor gestó “Sexo programado (apuntes del modelo)”, un cuento breve que relata las peripecias de un probador freelance de hardware. El formato del texto es el de bitácora de los acontecimientos y vicisitudes que sufre el usuario.

Con un humor y un buen manejo del lenguaje (esto último comentado por los jurados), el escritor recrea una situación que califica como nostalgia por el pasado. Sin ser apegado a la ciencia ficción, Rodolfo Orozco señaló la importancia de autores como Isaac Asimov, quien evoca en muchas ocasiones esos “recuerdos de lo que vamos a vivir”, comentó el escritor. En el cuento ganador, el narrador relata la tecnología actual (hardware y software) como un elemento del pasado, además de incluir invenciones propias de lo que podría ser la tecnología del futuro.

A la par de Asimov, Rodolfo cita a autores como Juan José Arreola, Etgar Keret y Julio Cortázar, a quienes lo liga lo imaginativo de sus creaciones.

Trayectoria en las letras

Previamente, en la bibliografía de Rodolfo Orozco encontramos “Lo que duden las palabras” (2013), dentro del sello editorial de Al Gravitar Rotando, además de participar en el libro colectivo “Hecho a breve” (2012), dentro de la misma editorial. Igualmente, ha participado en las publicaciones del Anuario de Literatura Breve.

“Sexo programado (apuntes del modelo)” se publicará dentro de una antología con otros cuentos ganadores de concursos organizados por la propia Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Puebla, anfitriones del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción.

Fragmento de “Sexo programado (apuntes del modelo)”

“Cuando me quedo sin wifi sufro mucho. Es como si a mí robot le viniera el periodo. No es fácil de superar ni de solucionar acudiendo a un café o a la oficina de alguien, como uno hace cuando en casa sucede esto y es menester acabar el trabajo. La nueva revolución sexual anunciada con el próximo lanzamiento del robot queda abollada con este detalle. Al menos no son 5 días. Ahora bien, esto podría derivar en un posible modelo de negocio: sexwearables o el desarrollo de hotspots privados, algo así como un motel o wotel, para no perder la costumbre del cinco letras y mantener sintonía con el lenguaje web”