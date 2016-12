Hallan pirámide escalonada en sitio Inca al norte de Perú

Allende las fronteras del país, sucedieron momentos que marcaron este año a todas las artes

GUADALAJARA, JALISCO (28/DIC/2016).- Trágico, caótico, convulso y políticamente incorrecto, el 2016 tuvo de todo. Y la cultura no estuvo exenta de esa marejada de noticias impactantes, y aunque la muerte se campeó a sus anchas, también hubo buenas. ¿Cuáles fueron los hitos en la cultura a nivel internacional este año que se va?

Cervantes y Shakespeare

A manera de homenaje por sus aniversarios luctuosos número 400, este 2016 Shakespeare y Cervantes recibieron más atención de la que tienen y merecen. La celebración rebasó las fronteras de sus patrias, incluso de sus propias lenguas. Con Cervantes festejamos el idioma español en todo lo ancho de Latinoamérica, además de remotas regiones como Moscú y Shangai, ciudades donde tiene presencia el Instituto Cervantes. Mientras que para el bardo de Avon se sumaron también las representaciones teatrales de sus obras, formato en el que floreció su talento.

¿Quién es Elena Ferrante?

La escritora italiana Elena Ferrante ganó fama internacional con su cuarteto “Dos amigas”, sus “novelas napolitanas” (publicadas en español por Lumen). La popularidad de sus letras contrastaron con la “ausencia” de la escritora desde que comenzó a tomar notoriedad: nulas apariciones públicas levantaron el ánimo de misterio alrededor de su identidad. El periodista italiano Claudio Gatti afirmó en octubre de este año que “resolvió” el enigma, al asegurar que Ferrante es el seudónimo de la traductora Anita Raja. El respaldo de los lectores a Ferrante (o a Anita) fue la severa crítica a Gatti por violar la privacidad y el derecho a “ignorar” a la persona detrás de la literatura.

El Premio Nobel para un músico

Los mundos literario y musical cimbraron la mañana de octubre cuando la Academia Sueca hizo el anuncio del Premio Nobel de Literatura, otorgado al cantautor estadounidense Bob Dylan. La polémica no tardó en aparecer: pese a una legión de críticos literarios, poetas y otros músicos avalaron el galardón, otra partida de “negacionistas” del Nobel alegaron la “banalización” del premio, dividiendo las opiniones. Incluso el propio Mario Vargas Llosa (Nobel de 2010) se mostró escéptico frente al valor literario de Bob Dylan. El asunto se llenó de incertidumbre por la ausencia de respuesta por parte del premiado: Dylan se manifestó varias semanas después, luego de que la especulación hiciera pensar que no aceptaría el premio. “Claro que acepto”, fue su respuesta, aunque no acudió a la ceremonia en diciembre por motivos de agenda.

Stones en La Habana

La llegada de los Rolling Stones a Cuba en marzo pasado significó un punto de inflexión en la cultura popular de la isla y sus relaciones con el mundo angloparlante. Hubo opiniones encontradas: otros artistas de rock ya habían pisado la isla para dar conciertos (Audioslave, Rick Wakeman), y a pesar de ello el concierto “se vendió” como “el primero de rock”. El costo del concierto (gratuito) se vio ensombrecido por las críticas al “sistema” administrativo de la banda, con el señalamiento a los caminos de la legalidad que los Stones han recorrido para ahorrar impuestos (mudar su capital fuera de su país de origen y de residencia, por ejemplo).

El traje del emperador

Este 2016 la política no estuvo lejana de las noticias culturales, en este caso en las referentes a las artes plásticas. A comienzos de este año, la pintora Illma Gore retrató al entonces precandidato por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, con énfasis en lo diminuto de sus órganos reproductores. La imagen la colgó en su cuenta de Facebook, donde empezaron los problemas: la censura en la red social se escudó en que violaba los “derechos de autor” de la persona retratada, además de lo explícito de la imagen. Pero la censura es la mejor promoción, y la imagen continuó circulando en internet. Illma fue amenazada por los votantes del ahora presidente electo, incluso fue agredida físicamente, como denunció también a través de sus redes.

SABER MÁS

Los decesos a nivel internacional

• Pierre Boulez (músico, 5 de enero)

• Ettore Scola (cineasta, 19 de enero)

• Umberto Eco (escritor, 19 de febrero)

• Harper Lee (escritora, 19 de febrero)

• Zaha Hadid (arquitecta, 31 de marzo)

• Imre Kertész (escritor, 31 de marzo)

• Gato Barbieri (músico, 2 de abril)

• Yves Bonnefoy (escritor, 1 de julio)

• Elie Wiesel (escritor, 2 de julio)

• Péter Esterházy (escritor, 14 de julio)

• Michel Butor (escritor, 24 de agosto)

• Andrzej Wajda (cineasta, 9 de octubre)

• Dario Fo (escritor, 13 de octubre)

• Eliseo Subiela (director, 25 de diciembre)