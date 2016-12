Surfin Winter, arte cálido

La periodista Martha Figueroa entrevista a varios de los amigos más entrañables del fallecido intérprete

GUADALAJARA, JALISCO (19/DIC/2016).- Cuando un personaje mueve montañas, su legado es de trascendencia universal. Y Juan Gabriel es parte ya de la historia contemporánea de México, Estados Unidos, España y América Latina. Y ¿quién mejor que sus amigos más cercanos, sus conocidos y las personas que trabajaron con él de cerca para recordarlo con grandes anécdotas? Todas estas experiencias están en un libro que coordinó la periodista de espectáculos Martha Figueroa con la colaboración del reportero Jorge Nieto.

Ambos se dedicaron a recabar entrevistas de diversas celebridades que tuvieron acercamiento al universo de “El Divo de Juárez” y las recopilaron a través del texto “Juan Gabriel, un amor eterno. Su vida en voz de sus amigos” donde destacan las historias de Verónica Castro, Lucía Méndez, Paty Cantú, Carlos Rivera, Elena Poniatowska, Aida Cuevas, Emmanuel, Fernando del Rincón y muchas personalidades más que abrieron el baúl de los recuerdos para dar cuenta del legado del artista.

“No fue un trabajo totalmente inesperado, cuando me llamó la editorial (Planeta) para hacerlo me sorprendí, porque en realidad nunca estuve directamente relacionada con la vida de Juan Gabriel ni nada, pero acepté hacer el libro encantada. Y después de terminarlo soy un poco más fanática de él porque te contagia todo lo que te cuentan de él, había cosas que nunca me imaginé que Juan Gabriel tuviera. Y escucharlo de primera mano de las personas que estuvieron cerca de él fue súper rico”.

Historias sorprendentes

Al revisar las páginas del texto queda claro que cada uno de los que tuvieron un momento para compartir con él dan cuenta de su bondad, pero también de una figura que siempre sabía lo que quería de cada uno y hacía donde iba, un perfeccionista, un trasnochador que creativamente trabajaba mejor a la luz de la luna, que era “vegetariano”, pero también disfrutaba de las carnitas.

Martha comparte que lo más difícil de realizar el libro, fue cuadrar las entrevistas. “Fue en un momento complicado, Juan Gabriel tenía un par de semanas de haber muerto cuando empezamos a hacer el libro, muchos (artistas) estaban sensibles, otros ocupados, otros no querían hablar del tema porque sentían que estaban aprovechándose de su memoria, en fin, muchas cosas. Jorge Nieto y yo teníamos que estar con la grabadora esperando a que ellos nos buscaran y en ese minuto fuera el que fuera, hacer las entrevistas, así me pasó con el director de orquesta fantástico, Gustavo Dudamel”.

En el libro, por ejemplo, Aida Cuevas relata que Juanga le pidió matrimonio, que Verónica Castro y él en un Teletón en el Estadio Azteca se quedaron hasta el final con el público, e incluso que el presidente de Televisa le prestó su avión privado para que viajara al compromiso siguiente que tenía “El Divo” o cuando el propio Juanga fotografió a Emmanuel. Además, Juanga contó con amigas muy íntimas de las que no se tenía mucho conocimiento, entre las que destacan María Sorté, Isela Vega y Lyn May.

Entra al Stand Up

Martha, además de ser parte del programa “Hoy” y “Hacen y Deshacen” con Juan José Origel, también está incursionando en el Stand Up, ya tiene un año estudiándolo y practicándolo, incluso, haciendo ya presentaciones. “(Me gusta) hablar sobre mi vida, yo no creo en el Stand Up que habla de la mosca y el tráfico, cosas tan generales cualquiera las puede hacer, el valor es la comedia de autor donde pones tus experiencias”.

Sobre la etapa por la que atraviesa Televisa, que es de muchos cambios en estructura y contenido, refiere, “los cambios siempre son para bien, y sobre todo las crisis son para hacerte crecer, a mí me han tocado muchas, cuando nació TV Azteca no teníamos nada con qué hacer un programa de televisión y lo hacíamos”.

La conexión con el “Divo”

En el prólogo del libro, Martha cuenta la anécdota lo que fue su primer acercamiento con Juanga, ya que participó en el coro de un disco homenaje al artista cuando ella apenas era una niña. “Yo no sólo canté, sino que grabé un disco con las canciones de Juan Gabriel cuando yo tenía 10 o 11 años, sin saber qué personaje tenía enfrente. Lo saludé y seguí jugueteando. De alguna manera la vida nos juntó después de que murió y esto no deja de ser aleccionador”. El coro en el que participó Martha se llamó “Las 100 voces de los hermanos Zavala” donde se grabó un disco para RCA con los éxitos de Juanga.

A la conductora le resulta triste que aunque la prensa sabía que era un genio, se abocó en vida más por su vida personal que por todas las virtudes que tenía como cantante, músico, compositor y productor.

“Eso me pesó un poco, Dudamel me decía que desde chiquito lo admiraba y te lo está diciendo un cuate que es como el Michael Jackson de la música clásica, y nosotros preguntando que si tenía novio o que si tenía novia, de pronto no te fijas en la grandeza de las personas hasta que están muertas”.

Pero no todo está cumplido. En el tintero quedaron pendientes de realizar entrevistas con Pandora, Yuri y Cristian Castro, que ya no se pudieron realizar y que no sabe la autora si esto pudiera generar un segundo libro, siempre y cuando le vaya bien a este primero, “Juan Gabriel, un amor eterno. Su vida en voz de sus amigos”.