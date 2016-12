'Sombra roja', la mirada sensible de poetas mexicanas

Participarán la Orquesta Sinfónica de Zapopan, el Coro Municipal de Zapopan y la Escuela Municipal de Ballet Clásico de Tlajomulco

GUADALAJARA, JALISCO (17/DIC/2016).- El Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco) se viste de gala con un concierto navideño en el que participarán la Orquesta Sinfónica de Zapopan y el Coro Municipal de Zapopan, en conjunto con la Escuela Municipal de Ballet Clásico de Tlajomulco. El programa musical estará compuesto por piezas reconocidas de los compositores Händel, Ralph Vaughan Williams, entre otros.

En entrevista, Héctor Hernández, director de la Escuela Municipal de Ballet Clásico de Tlajomulco enfatiza el arduo trabajo de los músicos y los bailarines que participarán en esta presentación. “La infraestructura visual y sonora de este auditorio es algo maravilloso que no poseen otros foros, será una experiencia muy enriquecedora para los jóvenes.” dijo.

El propósito de este evento es trabajar en equipo y de la mano de distintas asociaciones a fin de impulsar el talento local y mostrar lo que se hace en el municipio: “Debemos de crear eventos de calidad, donde no se limiten ni se marginen a las personas; la cultura no debe ser un privilegio, debe ser para toda la sociedad… Desgraciadamente no logramos generar los elementos suficientes para implementar programas culturales de calidad”, comentó el director.

El concierto navideño tendrá un extracto de “El Cascanueces”, uno de los clásicos de la temporada invernal, mismo sobre el que ya se está planeando para realizar la obra completa para el próximo año. Además, el proyecto pretende hacer conciencia a través de la cultura para evitar que los jóvenes se unan a la delincuencia y generar una sociedad más sana y con mayor sensibilidade gracias al arte. Cabe destacar que se ofrecerán cursos invernales intensivos de ballet clásico y danza contemporánea, que serán impartidos por reconocidos bailarines internacionales.

“Hay que abrir espacios donde los jóvenes puedan ejercer el desarrollo de las artes, y puedan vivir dignamente de esta profesión”, agregó Héctor Hernández.

PARA SABER

El Concierto Navideño se realizará hoy a las 15:00 horas, en las instalaciones de Palcco; la entrada es gratuita.