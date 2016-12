Palcco se pone navideño

Se trata de la primera novela del escritor; antes había publicado un libro de cuentos

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2016).- La editorial Paraíso Perdido publicó “Los no muertos”, primera novela del escritor tapatío James Nuño. La escritura de esta novela comenzó en 2010, comentó el escritor en entrevista, cuando el autor recibió el apoyo estatal dentro del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA). Poco antes, México había pasado por una etapa de crisis colectiva por la influenza AH1N1. Con las calles desoladas y los hospitales llenos como inspiración, la trama se desarrolla con un grupo de amigos y su cotidianidad, amenazada por una realidad a la que se le augura el fin de los tiempos: “Los no muertos son los que viven, pero sin vivir: cuando pasa algo grave reaccionan, pero no como héroes, sino como siempre han reaccionado en su vida, huyendo, sospechando del otro, tratando de sobrevivir sin saber para qué”.

Luego de la beca y con el primer borrador, el escritor envió el manuscrito a diversas editoriales: Paraíso Perdido (de la que Nuño es parte del equipo de trabajo) dio el visto bueno y allí comenzó un trabajo de relectura y reelaboración de ciertos pasajes, junto con Antonio Marts y Cástulo Aceves, de la editorial. Por lo menos se redujo unas 50 páginas, apuntó James, quien buscó expresar con mayor efectividad esos elementos cotidianos en la narrativa de la novela. Habiendo estudiado Letras Hispánicas en la UdeG, el autor publicó ya en el género del cuento el libro “Fantasmas”, en la misma Paraíso Perdido (2015), dentro de su colección de Instantánea. Entre sus influencias literarias destacó a Raymond Carver y Ernest Hemingway, por sus capacidades para narrar una historia en donde los elementos más importantes se encuentran en el subtexto.

Más que presentación, la de este jueves será una fiesta de lanzamiento de la novela, con Rafael Villegas y Pancho Rodríguez como invitados para comentar, con James Nuño, “Los no muertos”, y música a cargo de Paloma I. Dove.