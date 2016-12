México recupera 12 piezas arqueológicas contrabandeadas en Italia

El gen más antiguo de la especie es de las barrancas de Tehuilotepec en este municipio

TAXCO, GUERRERO (14/DIC/2016).- Una producción de más de 22 mil flores de Cuetlaxóchitl en sus diferentes colores, cultivadas en este municipio considerado la Cuna de la Flor de Nochebuena, son distribuidas para su venta en diferentes municipios de Guerrero para adornar los hogares o negocios durante la época decembrina.



La Flor de Cuetlaxóchitl, Nochebuena o Pascua, es cien por ciento de Taxco y las investigaciones científicas revelan que el gen más antiguo de la especie es de las barrancas de Tehuilotepec en este municipio.



Mario Figueroa Mundo, quien es el único productor de la Flor de Cuetlaxóchitl, como se le conoce en está ciudad colonial, señaló que simboliza la paz y la armonía.



En su rancho Nuevo Juliantla, que se ubica en el poblado del Ejido a la entrada del municipio de Taxco de Alarcón, existe una producción de más de 22 mil flores de Cuetlaxóchitl en invernadero.



El año pasado, don Mario tuvo un producción de más de 25 mil flores de nochebuena, pero está vez, debido al mal tiempo, parte de la producción se perdió.



Al ingresar al invernadero, hay más de 15 tonalidades de la Cuetlaxóchitl que lucen como un tapiz multicolor y como una alfombra donde predomina el color rojo en forma de rehilete y la tradicional, el color salmón, la blanca, rosa y combinaciones de color rojo con blanco que se logro con apoyo de la genética.



"Hay diferentes tonalidades pero prácticamente es de la planta madre que es la Cuetlaxóchitl, la flor de la nochebuena", precisó.



El clima subhúmedo y semicálido que se presenta durante el año es ideal para la siembra de la planta, pero lamentó que no se le da el auge o el empuje para que todo el municipio se convierta en el semillero para al menos cubrir las necesidades de Guerrero.



Don Mario ha empezado a vender las más de 22 mil flores de nochebuena que cultivó este año a los municipios de Copala, Iguala, Acapulco, Chilpancingo e incluso a Cuernavaca, Morelos con un costo de 25 y 30 pesos.



Dijo que tenía la esperanza de que los gobiernos estatal y municipal también le compraran su producción para elaborar la megaflor más grande que se hace cada año en la plaza de Santa Prisca.



Al respecto, para la elaboración del tapete mas grande de la flor de nochebuena se requieren más de 18 mil plantas y, en su vivero, refirió, cuenta con esa producción.



Sin embargo, no tuvo una respuesta a su oferta y ahora distribuye a sus clientes en varios municipios la flor para evitar que se pierda su producción.



Figueroa Mundo señaló que este municipio de la zona norte tiene el clima ideal para la siembra de la Cuetlaxóchitl pero lamento que no se le da el auge o el empuje para que convierta en el semillero para al menos cubrir las necesidades del Estado de Guerrero.



Don Mario dice que desde hace seis años se convirtió en productor de la nochebuena en esta ciudad colonial, pero lamentó que no hay más productores que se dediquen a producir la flor.



En ese sentido, pidió a las autoridades gubernamentales a que volteen los ojos a Taxco, donde los pobladores no sólo saben hacer arte, plata, sino también hay mano de obra capacitada para producir la flor de nochebuena que aquí nació.



"Lo que nosotros necesitamos es el empujoncito para que Taxco deje de ser consumidor y pase a ser productor, nosotros tenemos la capacidad de poder producir todo lo que ustedes ven aquí, les estamos dando el ejemplo queremos hacer esa sincronización con las autoridades y con los productores que de tal manera de que los productores puedan sembrar la flor de noche buena", señaló.



Como único productor, con ayuda de investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, se crean de la flor de Cuetlaxóchitl una variedad de colores y donde se hace modificación de la semilla.



Don Mario dijo que para que sus flores tengan un buen color, las cuida mucho, "las apapacha y las trata con amor como se debe de tratar a una mujer" y les da un buen manejo.



"La flor es como las mujeres, es parte de la vida, y si nosotros tratamos bien a las plantitas ellas corresponden y duran toda la eternidad sino la tratamos bien entonces se marchitan, todo es cuestión de trabajo y en determinada temporada florece pero la planta sigue viva", expresó.



Para tener una buena producción y la variedad de colores, don Mario comentó que con cuatro meses de anticipación empieza a sembrar y a partir del 20 de noviembre las empieza a sacar a la venta.



Por su parte, Nancy González Rivera, química y secretaria general de la Sociedad Mexicana de la flor de Cuetlaxóchitl, dijo que la producción de la nochebuena se da principalmente por "esquejes" (fragmentos de tallo para introducirlos en la tierra) y se capacita al productor para enseñarle las diferentes especies qué hay.



Durante la entrevista sostiene en sus manos una flor de nochebuena de color rojo tradicional y otra combinada con rojo y blanco que, señaló, pertenece a la misma familia pero diferente especie.



Explicó que el color es debido a la combinación genética de la planta madre que es la Cuetlaxóchitl la cual ha sido modificada mediante una transferencia de polen para poder dar las diferentes colores y pigmentaciones.



"Se compra solamente los esquejes que son sembrados y durante cinco meses van teniendo las diferentes variedades de colores como la tradicional que es la roja, una moteada donde en base a la investigación y vamos teniendo las diferentes coloraciones", apuntó-



"Es por eso que se va teniendo color amarillo, melón rosado, rehilete y todo eso es en base a manipulación genética de la especie madre que viene siendo la Cuetlaxóchitl silvestre", detalló.



Dijo que se busca dar capacitación al campesino para que este proyecto de invernadero se pueda reproducir en cada una de las comunidades de Taxco y poder surtir y abastecer a todo el estado y no depender de otras entidades para el consumo de la noche buena.



"Se tiene diferentes especies de nochebuena por la transferencia de información genética a través de la polinización de las abejas y las mariposas... al momento de que están produciendo el polen se mezcla y dan origen a una nueva especie de flor de nochebuena", explicó.



Comentó que existen varios tipos de flor de nochebuena en su mayoría son inducidos genéticamente.



Pero en cuanto a la flor silvestre conocida como Cuitlaxóchilt existen más de 60 especies y otras más son inducidas genéticamente en un laboratorio y con apoyo de agrónomos e investigadores.



"Los investigadores van induciendo la especie, y van controlando el tamaño del tallo, el tamaño de la flor y el color de la flor y gracias a ellos podemos ver gran variedad de colores y de tamaño de las noche buena que son conocidas como flores de invernadero", comentó.



Durante el recorrido por un jardín de flor silvestre de Cuetlaxóchitl, Nancy Rivera reveló que entre la variedad de flor se puede encontrar de hojas grandes, delgadas, amarillas, blancas, color melón, moteadas y hasta azules que se logran con la modificación genética.



Asimismo, señaló que hay flor femenina y masculina y se distingue por los botones que tiene cada planta.



Una flor de nochebuena tarda de seis a cinco meses el proceso se siembra, ya sea por semilla o esqueje, aunque por este último método es más rápido su producción.



Dijo que genéticamente, si se estimula una combinación de semilla entre blanco y rojo, te sale una planta de nochebuena color melón, pero insistió que la variedad de colores se obtiene por juegos genéticos y también a la combinación del polen en la flor silvestre.



Flor de noche buena, presencia viva de la armonía, paz y felicidad.



Para el profesor y presidente de la Sociedad Mexicana de la Cuetlaxóchitl Saturnino Abarca Villaga, la Flor de Nochebuena es la presencia viva de la armonía, de paz y felicidad.



Relató que tener en casa una planta de Pascua o Cuetlaxóchitl, como se le conoce, ayuda a dar alegría espiritual a la persona.



A partir del 1 de Diciembre en los hogares y restaurantes de Taxco y de otros municipios de Guerrero se empieza adornar con flores de nochebuena.



"Al dar como presente una flor de nochebuena, estás regalando colorido y parte de tu esencia como taxqueño y creemos que la flor de noche buena es un ejemplo de buenos deseos", precisó.



Dijo que además de ser un amuleto para la buena vibra en el hogar, también es la presencia viva de armonía, paz y felicidad.



Comentó que la Asociación Mexicana de Cuetlaxóchitl busca que sea declarada como la flor de la paz y la armonía por la Unesco.



Mencionó es principalmente de las barrancas de Taxco, colindando con Morelos y se utilizaba principalmente para rendir tributos a los representantes aztecas y, posteriormente, cuando llega la Conquista, se le ofrenda a la virgen de Guadalupe.



Cada año, los grupos étnicos de los chontales llevaban las flores a la iglesia de la Santa Prisca y adornaban el templo con esta flor en ausencia de rosas.



El investigador señaló que llegó el primer embajador de Estados Unidos, Joel Roberts Poinsett, quien ve la flor en la Iglesia y se la lleva y hace un proceso de manipulación genética y después la patenta con su nombre y ahora México paga patente para poder producir la nochebuena.



Sin embargo, la flor salió de México y fue llevada a Europa y América y ahora es conocida mundialmente.



Pero la Flor de Cuetlaxóchitl, NocheBuena o Pascual es cien por ciento de Taxco y las investigaciones científicas revelan que el gen más antiguo de la flor es de las barrancas de Tehuilotepec en Taxco.



Dijo que todos los estudios que se han hecho arrojan que el gen más antiguo que tiene dentro de su estructura es de Taxco.



Reveló que es originaria de las montañas y laderas de las barrancas de Taxco y crece de manera silvestre todo el tiempo y su momento de colorido que es cuando las brácteas se ponen rojas entre los meses de marzo a septiembre.



Una flor de nochebuena no sólo es una maceta chiquita, sino que puede haber ejemplares de cinco metros de alto.



Explicó que buscando la etimología de la Flor de Cuetlaxóchitl se encontró que también puede significar flor de cuero o la flor que se marchita.



Dijo que la flor silvestre de Cuetlaxóchitl es muy endeble y si no se protege correctamente se marchita muy rápido y si se le da un tratamiento adecuado entonces durará mucho.



"Hay en Taxco matorrales y arbustos que pueden tener hasta 30 a 50 años y que cada la gente la corta, la poda y al año siguiente ya floreció, es una flor anual", precisó.



Comentó que en este mes, la flor de nochebuena se puede apreciar su crecimiento de manera silvestre afuera de las casas, panteón y entre matorrales.