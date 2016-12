Alejandro Basulto recibe el Premio Nacional de Composición Orquestal

Obtuvo el reconocimiento por su obra 'Plaza de los Mártires'

GUADALAJARA, JALISCO (11/DIC/2016).- El Premio Nacional de Composición Orquestal en su edición 2016 tuvo como ganador a Alejandro Basulto, por su obra "Plaza de los Mártires". La pieza es un poema sinfónico que rememora la noche de celebración del grito de independencia en Morelia en 2008, año en el que el festejo se vio ensombrecido por granadazos que provocaron ocho muertos y decenas de heridos. Alejandro estuvo presente en aquella ocasión: "Yo tuve la circunstancia de estar en uno de los momentos más icónicos. Es muy propicio, es necesario hablar de este dolor. Yo lo puedo decir con música, quizá alguien con poesía o escultura. Pero es algo que no puede no quedar documentado desde el nervio mismo. El problema es que ni siquiera lo reconocemos como tal, llevamos miles de muertos y no lo reconocemos como una guerra... Necesitamos más pluralidad, más oportunidades para todo el mundo. Yo por mi parte trato de darles un momento, todo lo que sufrieron, y los que vivimos los años posteriores a este evento. El ecosistema, la vida en Morelia cambió completamente, yo viví cuatro años allí. No sólo fue eso: muchos amigos sufrieron delincuencia, secuestros; cambió la dinámica de la ciudad", comentó el compositor.

Más allá de ese suceso violento, el músico busca reflejar con sus obras la diversidad de la experiencia: "Como artista tenemos un abanico de posibilidades expresivas. Hace poco estrené una obra para guitarra y orquesta, totalmente festival, alegre, mucho más ligera. No sólo se puede hablar del mismo tema, yo prefiero hablar de muchos más temas. Es la gran virtud de lo que hacemos: se puede abarcar una gran pluralidad de temas, con técnicas y estilos. Yo tomo todo lo que puedo musicalmente, me encanta la diversidad".

LA FINAL

La Orquesta Filarmónica de Jalisco dio dos conciertos especiales con las obras seleccionadas para la final. Viernes y domingo, la OFJ interpretó en el Teatro Degollado las piezas "Mariachitlán" de Juan Pablo Contreras, "El tiempo" de Tomás Barreiro y "Luminiscencia" de Edgar Ortega. "Mariachitlán resultó ganadora también, dentro de la categoría de Composición Orquestal Jalisciense. La obra del tapatío retoma los elementos del mariachi, con una orquestación que da juego a los instrumentos que coinciden con el ensamble tradicional (trompetas, arpa, etc.). "El tiempo" es una pieza inspirada en la cosmovisión maya del tiempo, mientras que "Luminiscencia" fue la única pieza seleccionada sin una característica programática.

El jurado estuvo compuesto por los compositores Arturo Márquez y Javier Álvarez, y el director titular de la OFJ, Marco Parisotto, quienes deliberaron luego de las interpretaciones la tarde del domingo. Las obras fueron dirigidas por el director huésped Miguel Salmón de Real.