Amigos y colaboradores despiden a Rafael Tovar y de Teresa

''Era una buena persona'', afirma la escritora, al tiempo que lamenta su muerte

CIUDAD DE MÉXICO (10/DIC/2016).- "Era una buena persona", afirmó categórica Elena Poniatowska al hablar de la muerte de Rafael Tovar y de Teresa, Secretario de Cultura, fallecido esta madrugada. La escritora y periodista asegura que fue un hombre bueno y culto. "Un hombre porfiriano".

"Estoy muy triste porque era un hombre joven, dinámico, tenía alegría, era bastante informal para atender los asuntos, informal en el sentido de que no era un funcionario tieso detrás del escritorio. Y como escritor fue muy porfiriano, toda su literatura giró en torno a los tiempos de Don Porfirio", dijo la autora de "La noche de Tlatelolco".

Elena Poniatowska asegura que Rafael también fue embajador de México en Francia "así que fue un diplomático en el sentido bueno de la palabra". Poniatowska también lamenta su muerte porque siempre fue un hombre muy amable, de muy buen ver, muy agradable y tenía un pelo precioso.

"Además él era muy liviano, nunca fue pesado, un hombre muy amable y culto, hablaba de música, hablaba de literatura, sabía mucho. Además era un hombre conciliador, no se metía en pleitos, no hacía juicios fulminantes sobre los demás, uno tenía la sensación de que no rechazaba a nadie", concluyó.