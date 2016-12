La Biblioteca Pública, para disfrutarse estas vacaciones

Actividades tecnológicas, cine, talleres de creación literaria y exposiciones es lo que te espera en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (10/DIC/2016).- Si para esta temporada navideña no tuviste plan vacacional con tus hijos, pero disfrutarás de la ciudad ahora que se queda sola, hay diferentes actividades culturales y académicas que ofrece la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" durante el mes de diciembre del 2016 y enero del 2017. Si deseas mayor información de algún evento en específico puedes pedir informes en los teléfonos 38-36-45-30 y el 36-19-04-80 o escribe un correo a bpej@redudg.udg.mx; bibliojalisco@gmail.com.



También está diponible la App de la biblioteca para los sistemas operativos iOS y Android. El periodo vacacional y horario especial es del 17 al 21 de diciembre de 09:00 a 17:00 horas y la biblioteca permanecerá cerrada del 21 de diciembre al 4 de enero del 2017. Las actividades se reanudan en horario regular a partir del jueves 5 de enero del nuevo año.



ACTIVIDADES PARA LA FAMILIA



Fomento a la lectura toda la familia



*Bebeteca. Comparte el hábito de la lectura en un área especializada del inmueble donde podrás escuchar música relajante, canciones de cuna, leer poesía y dejar que tu pequeño explore cuentos de colores, texturas y animales. Bebés de seis meses en adelante. Área permanente. Todo el día. Bebeteca, piso 1.



*Juegos de mesa para todos

En el área de talleres hay rompecabezas, juegos de adivinanzas, de español, inglés y ¡hasta de matemáticas! Ven a jugar en familia y pasa un rato agradable. Actividad para niños de tres años en adelante. Todos los días, todo el día. Área de talleres, piso 1.



* Taller de arte para niños pequeños

Comparte con tu pequeño un taller en donde dibujan, pintan y crean con diversos materiales pequeñas obras de arte, además escuchan cuentos con historias divertidas. Actividad para niños de tres a seis años. Lunes 12 de diciembre, 9, 16, 23 y 30 de enero, 17:00 - 18:00 horas. Área de talleres, piso 1.



*Taller de guitarra para principiantes

Trae tu guitarra y de una forma divertida aprende las bases para tocar este instrumento. Actividad para niños de seis años en adelante. Miércoles 14 de diciembre, 17:00 - 18:00 horas. Área de talleres, piso 1.



*Taller de arte para niños vespertino

Disfruta del arte como medio de expresión, pinta, crea y transforma usando distintos materiales. Actividad para niños de cinco años en adelante. Jueves 15 de diciembre, 5, 12, 19 y 26 de enero, 17:00 - 18:00 horas. Área de talleres, piso 1.



*Taller de arte para niños sabatino

Comparte con tu pequeño un taller en donde dibujan, pintan y crean con diversos materiales pequeñas obras de arte, además escuchan cuentos con historias divertidas. Actividad para niños de cinco años en adelante. Sábado 7, 14, 21 y 28 de enero, 11:00 horas. Área de talleres, piso 1.



*Cuenta cuentos

Escucha relatos basados en leyendas, tradiciones orales y libros. Disfruta de adivinanzas, cantos y juegos. Actividad para toda la familia. Sábados y domingos, 12:00 horas. Cuentacuentos, piso 1.



*Teatrino

Ven con toda tu familia y disfruta de una obra de teatro guiñol muy divertida y enriquecedora. Actividad para toda la familia. Domingos, 12:30 horas. Área de teatro guiñol, Piso 1.



ACTIVIDADES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS



Para niños y jóvenes



*Taller INEGI: Sistema para la consulta de información censal SCINCE versión de escritorio 05/2012

El INEGI cuenta con un sistema que permite determinar áreas de concentración de la población y de viviendas. El SCINCE ofrece una serie de indicadores sociodemográficos tanto en valores absolutos como relativos, por entidad federativa, municipio, localidad, áreas Geoestadísticas básicas (AGEB), manzanas urbanas y zonas metropolitanas. Viernes 27 de enero, 13:00 - 15:00 horas. Salón INEGI, piso 3.



*Taller Biblioteca digital

Conocerás lo que ofrece la biblioteca digital para sacar el mejor provecho en tus consultas. Su estructura, herramientas, las bases de datos a tu disposición.

Dirigido a jóvenes, adultos y maestros en proceso de elaboración de tesis o trabajo de investigación que tengan la necesidad de consultar información científica. Cupo 30 personas. Inscripción previa a la extensión: 22258.(Agenda a tu grupo con previa solicitud en atención a usuarios) Lunes 12 de diciembre, 9, 16, 23 y 30 de enero, 11:00 - 12:00 horas. Salón de recursos electrónicos, piso 2.



*Curso Mantenimiento preventivo de computadoras

Aprende como dar un mantenimiento preventivo a una computadora, para mantenerla limpia, rápida, eficiente y aumentar su tiempo de uso. Conocimientos previos, computación básica. Cupo 30 personas. Inscripción previa a la extensión: 22258. Martes 10, 17 y 24 de enero, 11:00 - 12:00 horas. Salón de recursos electrónicos, piso 2.



*Curso Power Point

Conoce este programa que viene dentro de la paquetería office, su entorno y de manera práctica inserta funciones básicas para conocer como se le puede sacar el mayor provecho a Power Point. Conocimientos previos, manejo de computación básica. Cupo 30 personas. Inscripción previa a la extensión: 22258. Martes 10, 17, 24 y 31 de enero, 17:00 - 18:00 horas. Salón de recursos electrónicos, piso 2.



*Curso Word Básico

Conoce este programa que viene dentro de la paquetería office, su entorno y de manera práctica inserta funciones básicas para conocer como se le puede sacar el mayor provecho a Word. Conocimientos previos, manejo de computación básica. Cupo 30 personas. Inscripción previa a la extensión: 22258. Miércoles 11, 18 y 25 de enero, 11:00 - 12:30 horas. Salón de recursos electrónicos, piso 2.



*Curso Excel Básico

Conoce este programa que viene dentro de la paquetería office, su entorno y de manera práctica inserta funciones básicas para conocer como se le puede sacar el mayor provecho a Excel. Conocimientos previos, manejo de computación básica. Cupo 30 personas. Inscripción previa a la extensión: 22258. Sábado 7, 14, 21 y 28 de enero, 13:00 - 14:00 horas. Salón de recursos electrónicos, piso 2.



*Computación básica

Conocerás los componentes básicos de una computadora y su función dentro de la misma, así como darle mantenimiento básico al sistema. Conocimientos previos, ninguno. Cupo 30 personas. Inscripción previa a la extensión: 22258. Sábado 7, 14, 21 y 28 de enero, 11:00 - 12:00 horas. Salón de recursos electrónicos, piso 2.



ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA



Para jóvenes y adultos



*Taller de creación literaria

Se realizaran lecturas y ejercicios para acercarse al gozo de la lectura y creación literaria. Jueves 15 de diciembre, 12, 19 y 26 de enero, 11:00 - 12:00 horas. Salón de usos múltiples, piso 3.



*Taller de creación poética

Ven a disfrutar el taller teórico-práctico de poesía y enamórate de esta expresión literaria. Jueves 15 de diciembre, 12, 19 y 26 de enero, 16:00 - 17:30 horas. Salón de usos múltiples, Piso 3.



*Posada Literaria

Súmate a esta actividad de convivencia. Trae un texto navideño pequeño (de tu autoría o no) que quieras leer en voz alta con los participantes. La Biblioteca tiene mucho material que puede inspirarte. Jueves 15 de diciembre, 17:00 - 19:30 horas. Salón Shanghai, piso 5.



*Cuentos para iniciar el año

Viaja con tu imaginación a través de la narración oral artística de cuentos para incentivar la curiosidad, el asombro y la perplejidad de toda la familia. Narradores del foro Internacional de Narración Oral (FINO). Sábado 14 de enero, 13:00 horas. Auditorio José Cornejo Franco, PB.



*América latina: música y literatura

Vivir la latinoamericanidad a través de dos artes: la música y la literatura. Ven a disfrutar de la escritura de algunos autores latinoamericanos donde los tangos, las cuecas, los bambucos y el bossa ambientarán el conocimiento. Las tardes del viernes que sean para disfrutar. Viernes, del 7 de diciembre al 27 de enero, 17:00 - 19:00 horas. Salón Shanghai, piso 5.



*Jornadas de lecturas psicoanalíticas

El psicoanálisis es esa disciplina que nade de la mano de Freud y que hoy en día no se limita a una relación con diván, sino que ahora propone tesis en relación a lo que pasa en nuestra sociedad, en especial a las problemáticas que surgen hoy en día. Acompáñate s cada sesión con especialistas invitados. Sábado 17 de diciembre, 12:00 - 14:00 horas. Salón de usos múltiples, piso 3.



CICLOS DE CINE



*Ciclo de cine infantil. Todos los viernes a las 16:00 horas. Todos los sábados y domingos a las 13:00 horas. Piso 1



*Ciclo de cine juvenil (matutino). Programación dirigida a los jóvenes y películas basadas en textos literarios. Funciones todos los jueves a las 12:00 horas. Piso 1.



*Jueves de cine juvenil (vespertino). Programación dirigida a los jóvenes y películas basadas en textos literarios. Funciones todos los jueves a las 17:00 horas. Piso 1.



*Ciclo de cine y literatura. Funciones todos los sábados a las 12:00 horas. PB-H. Auditorio



*Cine para personas con discapacidad Visual (PDV). Presentación de películas con audio descriptivo destinado a personas con ceguera y debilidad visual, la invitación se extiende a la comunidad en general. Facilitando el acceso al cine y la cultura, en un espacio recreativo, permitiendo originar un cambio necesario, evolutivo en sensibilización en nuestra cultura. Jueves 25 de diciembre 12:00 horas. Película: "Arsénico y encaje". Jueves 26 de enero, 12:00 horas. Película: "The Queen". Salón de usos múltiples, piso 3



EXPOSICIONES



*Exposición sonora: Señales al aire 104.3 FM. La Fonoteca de la BPEJ presenta una selección de producciones esenciales en la historia Radio Universidad de Guadalajara. Programas como Audiciones Universitarias, "El Despeñadero", "El Tintero", "La Rockola Arrabalera", "El Fonógrafo", "Radio Indígena" y "Sólo Jazz" han llevado música y conocimiento a los oídos de varias generaciones de jaliscienses. De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas. Mediateca Emilio García Riera, piso 4.



*Exposición pictórica: "Fábula de ciencia o ciencia de la fábula". Esta exposición nace de la idea de juntar la realidad de la ciencia con la metáfora de fábula interpretándolo en esta serie plástica. Desde sábado 29 de octubre y hasta enero 2017. Área infantil y juvenil, piso 1.



*Exposición Fotográfica: Alberto Gómez Barbosa. Tiempo y luz. Inauguración 15 de diciembre, 19:00 horas. Y hasta febrero de 2017. Galería Jesús Guerrero Galván, planta baja y alta.

