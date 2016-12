Café, una complicidad cotidiana

Descubre las maravillas y tesoros que ofrece a sus visitantes el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero

GUADALAJARA, JALISCO (07/DIC/2016).- El pasado 16 de julio se cumplieron los primeros diez años de la inclusión del paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con motivo de ello, los municipios involucrados y la Secretaría de Cultura de Jalisco prepararon tres museos interpretativos en El Arenal, Amatitán y Magdalena.

Inaugurado el pasado 23 de noviembre, el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero de Amatitán cuenta con cinco salas para recibir a quienes deseen adentrarse en los procesos del tequila.

Joao Rodríguez, director de Museos y Exposiciones de la SC, comentó que cada uno de los museos se enfoca en un tema en particular dentro de la importancia del paisaje agavero. En particular, Amatitán se centra en las tabernas y los procesos de elaboración del llamado “vino de mezcal”, el tequila.

La primera de las salas del museo presenta el testimonio arqueológico, con una serie de réplicas de piezas prehispánicas que dan cuenta del consumo del agave, no sólo tras su fermentación. Una segunda sala nos ofrece una mirada aérea al paisaje agavero, con un video de cerca de treinta minutos hecho ex profeso para el lugar, donde observamos la hacienda de Santa Rita, de 1720 aproximadamente. Ubicada en la barranca de Tecuane, la hacienda se usada de manera colectiva para la elaboración del destilado, pues allí acudían las familias que contaban con plantaciones pero no con la infraestructura. Con el uso de un dron se logró captar la geografía del espacios, con vista al manantial, las ruinas conservadas, el acueducto y la caída del agua. Por los altibajos de su terreno, en Santa Rita se recurrió a la gravedad para facilitar el proceso del tequila.

Una tercera sala propone conocer la historia de las tabernas, importantes para la consecución de la declaratoria del paisaje agavero como Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. Allí también vemos las herramientas de trabajo que supone la industria tequilera en agricultura. Mayra Ontiveros Partida, directora de Turismo del Municipio y encargada del museo, apuntó que entre las herramientas están las de una mujer precursora del género en la industria tequilera: se trata de Irene Nájar, nacida en 1920.

La cuarta sala propone una vista fotográfica a las diferentes partes del proceso y el registro histórico de la industria, además de cédulas que relatan su historia.

La quinta sala contiene una exhibición de botellas, unas conmemorativas (celebrando el décimo aniversario de la declaratoria, la venida del Papa Francisco en 2016, etc.), a la par de botellas producidas en Amatitán. Al centro de la sala se observa también una maqueta hecha por el artesano Fermín López. El museo tiene su tienda, con botellas de tequila y artesanías (como un “caballito” hecho con cuerno de toro).

LO QUE DEBES SABER

Prepara tu visita

El Museo Interpretativo del Paisaje Agavero de Amatitán se encuentra en servicio para el público de lunes a jueves. El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas. Si deseas ir en fin de semana (de viernes a domingo), el horario en el que lo encontrarás abierto es de 10:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 18:00 horas.