Viajes literarios por el tiempo

El escritor Luis Panini se adentra en la literatura juvenil con su nueva obra “Las Espirales del Tiempo”

GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2016).- Lucas, un adolescente habitante de Ciudad Atemporia, es el protagonista de “Las Espirales del Tiempo”, primera entrega de la trilogía Los Cronopolios. Este nuevo libro de literatura juvenil es la primera exploración de Luis Panini en el género. Escritor y arquitecto nacido en Monterrey, Panini se ha caracterizado por una bibliografía singular en donde cada nuevo libro es distinto al anterior. Los Cronopolios no es la excepción: con una trama dentro del género de la literatura fantástica donde los viajes en el tiempo son posible.

Luis Panini platicó en entrevista sobre “Las Espirales del Tiempo”, cuyo origen fue similar al resto de sus libros: “Siempre comienzo por tomar apuntes, si veo que la historia tiene potencial la desarrollo. Este proyecto comenzó a tomar potencial desde el principio, pensé que sería una novela corta, luego se alargó y más tarde no pude dejar la historia completa en un solo volumen. Siguió extendiéndose y terminó siendo una trilogía. Es muy distinto a lo que he escrito antes”.

En cuanto a gustos literarios, Luis afirmó: “De joven tendí a leer obras literarias muy adultas; ahora regreso a la literatura juvenil… Mi primer reto fue no ser condescendiente con los lectores”.

Una de las características de esta primera parte de la trilogía es la interacción de los personajes con los diálogos: “En este tipo de libros fantásticos hay mucho diálogo. De pronto es cansado recaer sólo en la narrativa para explicarlo todo. El género requiere de más acción, y se da mucho en los diálogos”.

Sobre la trama y sus posibles añadidos, Panini afirmó: “El libro termina en el tercero, podría extenderme, pero ya es suficiente con lo que he narrado. Me parece redondeado. Obvio hay algunos episodios a los que podría volver, al suceder en un mundo completamente distinto que no está integrado a nuestro universo. Como autor tuve que establecer bien el límite de cuando termina la historia. Así es como se puede continuar con otros proyectos”.

De sus proyectos a futuro y la posibilidad de regresar a la literatura juvenil, dijo: “Yo creo que escribiré siete u ocho libros antes de regresar a la literatura juvenil, tengo muchos pendientes”. A propósito de la lectura de dicho tipo de literatura, agregó: “Disfruto mucho de la literatura juvenil. Creo que es una apuesta arriesgada, ya que dentro del gremio literario se ve como un género menor. Pero de pronto leo novelas juveniles con mucho mayor calidad que novelas escritas para adultos. Pero ha cambiado, muchos escritores comienzan a apostar por la novela juvenil, como Antonio Ortuño que publicó “El rastro”. “Es un autor estupendo, verlo que se acerca al género y a tantos jóvenes es bueno. Lo interesante es tratar de formar a un lector desde el inicio, que acompañe desde la infancia, adolescencia y la edad adulta. Me parece un vínculo muy especial, que alguien te lea en esas diferentes etapas”.