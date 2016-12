'Cartas al autor' hace eco en voces femeninas

Antonio Ortuño fue el escritor elegido para el evento que organiza el SEMS y la FIL

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2016).- El jalisciense Antonio Ortuño fue el escritor elegido de este año para el evento "Cartas al autor" que organiza El Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara, La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y el Fondo de Cultura Económica. Artuño recibió más de 13 mil cartas de jóvenes estudiantes que leyeron su libro "Sin rastro".

Este texto es una novela que tuvo que esperar más de 20 años para que el autor la creerá especialmente para este proyecto, Socorro Venegas, representante del Fondo de Cultura Económica fue quien lo instó a realizar el libro.

Ortuño de 40 años recuerda que cuando salió de la preparatoria se interesó en los cuentos y en todo lo que pudiera llevarlo a escribir y la idea de esta historia ("Sin rastro") rondaba su cabeza, comenzó a hacer ejercicios de escritura, pero lo dejó de lado cuando no obtuvo los resultados que quería, después se forjó en el periodismo y fue dos décadas después que 13 mil jóvenes leyeron su novela.

"Escribí sobre jóvenes cuando uno ya no lo es. Ya tengo 40 años y sería una impostura que me inventar un joven contemporáneo, pero pude intentar escribir alrededor de las ideas que tenía de esa guía que el Antonio del pasado me había dejado para que lo intentara".

Los tres ganadores de "Cartas al autor" fueron mujeres, dato que tuvo mayor relevancia ya que Ortuño dijo que lo mismo sucedió en Nayarit y Monterrey.

El primer lugar fue Mónica Alejandra Ibarra Hernández de la Preparatoria 13, el segundo lugar Alessaandra Guadalupe Fonseca Reynaga de la Preparatoria de Atotonilco, el tercer lugar Alejandra del Rosario Larios Villaseñor de la Preparatoria de Zapotlanejo. Con menciones especiales resultaron Carlos Emmanuel Castillo Núñez de la Preparatoria de Tecolotlán, Cristina Gómez Puentes de la Preparatoria de Tepatitlán y Nayeli González Ortiz del Instituto Esperanza. Los tres primeros lugares obtuvieron un kit de libros y un monto económico, las menciones especiales sólo kit de libros.

También se reconocieron a los profesores que hicieron lo posible para que los alumnos leyeran el libro de Ortuño, en especial Rosa Isela Estela Rico de la Preparatoria 9, quien fue la profesora que más acumuló cartas, mil 835. Y también hubo un agradecimiento para la maestra Rocío Rivera Gonzales quien asesoró a la joven del primer lugar.

Durante la ceremonia de premiación estuvieron presentes Ernesto Herrera Cárdenas, secretario técnico del SEMS, Lilia Mendoza coordinadora de difusión del SEMS, Socorro Venegas Pérez representante del Fondo de Cultura Económica, el escritor Samuel Gómez Luna, representante del jurado y el autor leído por lo jóvenes, Antonio Ortuño.

