Colorear para divertirse

John Katzenbach confesó que publicará secuela de “El psicoanalista”

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2016).- John Katzenbach visitó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar “Personas desconocidas”. Autor del best seller “El psicoanalista”, entre otras tantas novelas dentro del género del thriller psicológico, el escritor platicó en entrevista sobre su escritura, sus lecturas y su relación con el público.

Sobre encontrarse con sus lectores en público, dijo: “Es divertido y aterrador, al mismo tiempo. Es paradójico: como escritor paso mucho tiempo solo, con mis personajes y la historia, y de pronto estamos en una feria enorme como ésta, con tanta gente que tiene un vínculo con los personajes, con los libros, y en cierta manera conmigo mismo… Es fascinante cómo conectan con los libros, y cada persona es diferente. También cambia mucho cómo lo lee la gente en México o en Italia”.

A propósito del libro que viene a presentar a la feria, John platicó del origen de la historia: “Este libro, “Personas desconocidas”, surgió de leer una nota en un periódico, sobre una mujer que desapareció hace unos años, cerca de donde vivo. Hablaba del impacto de su desaparición. Pensé cómo ese tipo de suceso podría afectar a una comunidad. Al reflexionarlo salió esta historia: 500 páginas de un artículo que leí una mañana”.

Del thriller psicológico, comentó: “No creo que yo lo haya escogido, más bien me escogió a mí. Hay cierto impulso por escribir una historia, es como una comezón que hay que rascar. Es lo que siempre quise hacer, lo he logrado con las historias que cuento. La novela psicológica, con los personajes, los lectores se pueden identificar, casi como si sus experiencias fueran las suyas. Así comparten emociones, eso crea la tensión en un thriller psicológico”.

Antes de dedicarse por completo a la escritura, John fue reportero: “Trabajé en periódicos porque quería contar historias, y era el único lugar que me pagaba un poco por hacerlo. Como periodista, muy pronto me di cuenta de que estamos expuestos a todo tipo de aventuras y personalidades, toda clase de conflictos maravillosos. Ser reportero fue como ir a la universidad para convertirme en escritor. Me encantó ser periodista, y siempre algo de ello se nota en todos mis libros… En este libro en particular, al ser un crimen sucedido hace 20 años pero que sigue influyendo a la gente en el presente, se trata también de los periódicos y cómo se ve la realidad a través de ellos. Por eso es importante”.

Varios libros de Katzenbach han llegado a la pantalla grande, no siempre con la entera satisfacción para el creador: “Ver una historia adaptada es una ruleta rusa de emociones, en un momento veo la pantalla y me encanta, es fantástico, luego no tanto… Pocos autores se sienten felices con las adaptaciones, porque es muy difícil en una película tener la profundidad en los personajes que se lee en los libros. Lo interesante ahora es que ahora tenemos series, Netflix, HBO, que están haciendo buenas series, versiones más largas de las historias que antes se contaban en películas de dos horas”.

TOMA NOTA

Anuncia obra

el autor adelantó que trabajará en una segunda parte de su libro más famoso: “Haré algo que nunca antes había hecho: una secuela de “El psicoanalista”.