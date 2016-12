Lo que debes saber si quieres hacer tu servicio en la FIL

Esto nos sucedió con 500, 400, 300 y 200 pesos de presupuesto

GUADALAJARA, JALISCO (02/DIC/2016).- La FIL está por terminar. Estamos en la recta final y para esta altura muchos han gastado cientos (sino miles) de pesos en libros, recuerdos y otras cosas que podrían no figurar entre nuestros planes de gastos.

Y es que la FIL no sólo son libros, sino también transporte, entrada y comida (entre otras cosas). Así que nos dimos a la tarea de tratar de descubrir cuál es el presupuesto mínimo con el que una persona puede contar para disfrutar un poco de la feria y no salir con las manos completamente vacías (o el estómago).

Entre el miércoles y el jueves pasado nos lanzamos a la FIL con diversos presupuestos para tratar de ajustarnos a ellos y evidenciar qué es posible y qué no lo es. El miércoles 30 de noviembre Patricia Gallardo asistió a la Feria con 400 pesos, mientras que Héctor Navarro lo hizo con sólo 200 (el más bajo de este ejercicio). El jueves 1 de diciembre Carolina Quintanilla fue con 500 pesos y Jonathan Alcaraz con 300.

Toda esta experiencia la pudieron seguir usuarios de El Informador a través de las cuentas oficiales de Instagram, Snapchat y Twitter. Hacia el final los resultados fueron distintos y las experiencias bastante peculiares. Aquí te compartimos un poquito de lo que vivió cada uno con su respectiva cartera:

Intenté 'sobrevivir' a la vorágine de la Feria y adquirir la mayor cantidad de libros posibles (pobre iluso) con ese presupuesto.

Luego de mucho recorrer, se me iluminaron los ojos, libros de bolsillos a menos de 100 pesos. Caminé un poco más y se me atravesaron las editoriales Santillana, Porrúa y Tomo, que ofertan textos desde 15 pesos. Pero luego de varias horas caminando, los pies punzaban y el hambre apretaba, por lo que antes de comprar el libro tenía que 'aceitar la máquina' y comer algo.

Ingerir alimentos adentro de la Expo no era una opción. Los precios me relegaban a ir a la caza de comida afuera. Siempre está la opción del dogo de 10 pesos pero mayúscula decepción. La demanda superó la oferta y ya no había hot dogs.

Con mucha más hambre regresé - y como un encuentro glorioso - me topé con cuatro jóvenes pertenecientes a un grupo de reinserción social religioso que vendía tres burritos por 33 pesos. Tras explicarles mi situación, me vi en la penosa necesidad de regatearles y accedieron a venderme un sólo burrito por 11 pesos. No lo comí, lo devoré, era el único alimento que probaba en siete horas.

Mi presupuesto era de 189 pesos y justo en ese momento recordé que tenía que apartar otros siete para el transporte. La misión era llevar un libro a casa con 182. Volví a entrar a la Feria y decidí echar un último vistazo a los stands que me faltaban, y ahí estaba, la última obra del maestro Benito Taibo, 'Corazonadas', a 128 pesos, no lo dude más, era el elegido.

Tras casi ocho horas dentro de la FIL regresaba a casa súmamante cansado con mucho hambre pero con un libro y todavía con 54 pesos en la bolsa.

De entrada lo primero que hice fue separar gastos: 14 pesos para mi camión de ida y vuelta y 20 de la entrada, por lo menos. Con ello ya tenía un presupuesto medio para cualquier título medianamente interesante: 266 pesos.

La idea era no salir de la FIL con las manos vacías pero tampoco comprar por comprar, debía ser un título que de verdad me interesara, así que comencé mi recorrido por los largos y muy llenos pasillos de la Feria para encontrarme con muy buenos títulos pero con muy altos precios.

Comencé a seleccionar los posibles títulos que podría comprar con ese presupuesto y me veía bastante ajustado por sus precios. Con lo que no conté es que con la buena caminada que di mi apetito se abrió rápidamente, así que después de tres horas en la Expo me decidí a salir a buscar algo de comer, porque dentro de la FIL todos los precios de comida son elevados.

Fui a un merendero de comida económica que se encuentra a unas cuadras de la Expo y ahí gasté 60 pesos en una buena orden de comida que me permitiría continuar caminando y buscando entre los stands de la Feria.

La verdad es que no tenía en mentea algún libro en específico, así que sólo buscaba algo que me llamara la atención. Fue así que llegué a Planeta luego de algunas vueltas y me encontré con uno de mis autores favoritos: Jorge Ibargüengoitia, casi sin pensarlo lo seleccioné como favorito, continué dando vueltas pero al final regresé por él para quedarme con 168 pesos menos.

Con el afán de tratar de demostrar que con 300 pesos podría cubrir transporte, entrada, comida y por lo menos dos libros comencé a buscar un segundo título de tan sólo 38 pesos o menos y estuve por encontrarlo en editoriales como Tomo o Leyenda, pero la verda es que no quería ningún título de ahí.

Fui al pabellón de América Latina y ahí me encontré con una miniatura de Ignacio Padilla: “Los Anacrónicos y otros cuentos”. Pero su precio sobrepasó mi presupuesto por 11 pesos aunque puedo decir que valió la pena.

Desde el inicio, sabía sin duda que encontraría algo que se ajustara a mi presupuesto, que realmente era de 372 pesos, considerando los 28 pesos que necesitaba para el transporte de ida y vuelta, pero lo complicado fue que encajara con mis gustos.

Al llegar decidí que lo primero que haría sería recorrer toda la Feria. Al entrar y salir de stands mis esperanzas de encontrar algo que me atrajera lo suficiente para gastar mi dinero, se iban esfumando. Después de preguntar en varias ocasiones por el precio de algún libro aprendí que, por esta vez, no estaba mal en juzgar un libro por su portada o su editorial.

Pasaban las horas y lo único que crecía era mi necesidad por comprar una botella de agua, otros 20 pesos que se restaban.

Luego de terminar de recorrer el área nacional e internacional, era hora de tomar una decisión. En total tenía un presupuesto de 352 pesos y tres títulos en mente. Caminé ida y vuelta por los stands que tenían esos libros, incapaz de tomar una decisión. Finalmente me decidí tras preguntarme ¿cuál de estos títulos no podría conseguir fácilmente en una visita a una librería en la ciudad?

Así fue como me decidí por el libro de tiras cómicas, además, lo que quedaba en mi presupuesto me permitió adquirir un par de artesanías de vidrio soplado que se encontraban en el stand de América Latina a 30 pesos cada una.

En total gasté 378 pesos.

Pareciera que traer 500 pesos en la bolsa destinados en una visita a la FIL es suficiente, pero no se dejen llevar porque esta cantidad puede quedar muy ajustada cuando por lo menos compras dos libros.

Pasé cerca de seis horas recorriendo los pasillos llenos de la Expo buscando libros que no pasaran de 200 pesos, y los conseguí pero pensé en que tal vez podría comprar algún ejemplar para regalarlo y fue ahí cuando me di cuenta que con 500 pesos, no sería suficiente.

Me tocó que, descontando el dinero de transporte público, comida y un par de libros me quedaran sólo 50 pesos. Pensaba adquirir un tercer ejemplar pero tendría entonces 15 pesos en contra. De todos modos, lo compré porque valdría la pena la compra.

De todas formas, llevarme a casa tres libros, no pasar hambre ni penumbras para tomar transporte público de regreso a casa, considero que fue bastante bueno invertir estos 500 pesos en la FIL 2016.

RECOMENDACIONES

Alimentos y bebida: Es mejor llevarse su propio alimento desde casa. Será un gasto mucho menor al que te enfrentarás en la Feria, así como una botella de agua propia.

Transporte: Usa el transporte público. Tal vez significa menor comodidad pero al momento de ingresar a las avenidas principales de la Feria lo agradecerás. El gasto de gasolina y de estacionamiento puede ser mucho mayor que los 7 pesos mínimos de un camión.

Planifica tus búsquedas: No compres ese libro que estás buscando en el primer momento que lo ves, búscalo en varias editoriales, podría ser que te encuentres una buena edición a menor precio.

Limita tu presupuesto: Planifica tus compras, evita gastar más de último momento y procura no llevar tarjeta de crédito ya que eso se puede descontrolar.