Sinfónica Nacional celebra 70 aniversario del INBA

Interpretaron obras de Edward Elgar, Wolfgang Amadeus Mozart y Ralph Vaughan Williams, dentro del Palacio de Bellas Artes

CIUDAD DE MÉXICO (03/DIC/2016).- El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) celebró anoche su 70 aniversario con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), en el que bajo la dirección huésped de James Burton interpretó obras de Edward Elgar, Wolfgang Amadeus Mozart y Ralph Vaughan Williams.



Minutos antes que salieran los músicos al escenario de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, se proyectó un breve video sobre la historia del INBA que inició el 31 de diciembre de 1946.



Los músicos y del director James Burton saludaron al público para luego iniciar el concierto con "In the South. Alassio" (En el Sur), Obertura de concierto Op. 50, de Edward Elgar.



Se sumó el fagotista noruego Dag Jensen para acompañar a los músicos con el "Concierto para fagot y orquesta en si bemol mayor KV 191", de Wolfgang Amadeus Mozart, de la cual se desprenden los movimientos "Allegro", "Andante ma adagio" y "Rondó: Tempo di menuetto".



Jensen es un virtuoso del fagot que desde que empezó a tocar su instrumento deleitó con suavidad al público con una excelsa ejecución que tenía al público muy atento.



Para cerrar el concierto y la celebración del INBA, la orquesta tocó "Dona nobis pacem", una cantata para soprano, barítono, coro y orquesta, de Ralph Vaughan Williams, de la cual se desprenden los movimientos "Agnus Dei Quit tollis peccata mundi" y "Beat!, drums!-Blow!, bugles!, blow!".



Así como "Reconciliation", "Dirge for two veterans", "The Angel of Death has been abroad Dona nobis pacem", que contó con la participación de la soprano Christina Pier, el bajo-barítono Iván Griffin, junto con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, Solistas Ensamble del INBA.



Una pieza que cautivó a los espectadores por la gran majestuosidad que desprende esa pieza de Williams, por la fuera en lo vocal y musical, que la gente disfrutó de principio a fin.



En declaraciones a la prensa, María Cristina García Cepeda, directora general del INBA, comentó que es importante reconocer lo que significa esta institución para el mundo cultural en el país.



"Creo que a lo largo de estos 70 años es la permanencia de una institución que surge primero como una institución nacional porque recordemos que en esos años no había casas de cultura, institutos de cultura. Se crea aquí la Orquesta Sinfónica Nacional con el primer director que fue Carlos Chávez", expresó la funcionaria cultural.



Agregó que "estamos viendo cómo esta institución va creciendo para llegar a lo que es ahora el Instituto Nacional de Bellas Artes y es la referencia de la excelencia artística en nuestro país, y estoy convencida que México dialoga con el mundo a través de su cultura, y a través del INBA hemos podido llevar la muestra del arte y la cultura mexicana a diferentes naciones del mundo".



Concluyó que entre las responsabilidades de la institución está la promoción, difusión, el arte y la cultura, la preservación del patrimonio artístico y la educación artística e investigación, por lo que es una institución que a lo largo de estos 70 años ha ido consolidándose presentando la importancia que significa el desarrollo cultural del país.