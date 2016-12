La tradición de ir a la Feria

Ante poco más de dos mil 500 fanáticos, el escritor mostró la capacidad de convocatoria que tiene su nombre

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- Ser Batman. Eso es lo que soñaba de niño George R. R. Martin, el escritor estadounidense que hizo su primera aparición en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para responder las preguntas de los fans que, durante varias horas, esperaron a que el creador de “Canción de Hielo y Fuego” se instalara sobre el escenario del Foro FIL con la esperanza de que revelará detalles de sus próximo libro, “Los vientos del invierno” y sobre todo, quién obtendría finalmente “el Trono”.

“El trono no se va a quien lo merece; sino a quien tiene el poder de tomarlo. Hay diferentes elementos en el libro en los que indico lo que separa a un rey bueno de uno malo. Ha habido bastantes a lo largo de la historia (…) estoy esperando que en algún momento se me ocurra el final de ‘Canción de Hielo y Fuego’, espero que en ‘Los vientos del invierno’ vea la línea del final y que esto empiece a irse más rápido”, expresó el escritor al recordar que originalmente la historia de “Los siete reinos” sólo obedecería a una trilogía y no a una entrega de siete tomos.

Aunque los intentos por obtener la fecha y desenlace de las familias protagonistas “Stark” y “Lannister” fueron fallidos, el llamado “padre de los dragones” no dudó en adelantar que la siguiente entrega literaria estará cargada de más oscuridad y sin expectativa alguna de que los conflictos y tragedias más polémicas se resuelvan de manera feliz, pues aseguró que sí algo aprendió de J. R. R. Tolkien, en “El señor de los anillos”, es que no todos los finales pueden ser felices, pero sí maravillosos e impredecibles.

R. R. Martin escuchó atento las preguntas seleccionadas al azar y formuladas por aquellos fans que, a través de la editorial Penguin Random House, intentaron no solo revelar el destino de los personajes literarios, sino conocer también la perspectiva del escritor sobre religión, las dificultades de hilar la vida de sus los casi 150 personajes creados a lo largo de “Los siete reinos” y cuál de los protagonistas sería el indicado para ser un líder en la actualidad, a lo que el autor respondió sorpresivamente que “Tyrion Lannister”, interpretado por el actor Peter Dinklage, en la adaptación televisiva producida por HBO.

Entre pregunta y respuesta, R. R. Martin se mostró con un carácter bromista y reflexivo con aquellas preguntas más serias sobre la construcción de su universo, la posibilidad de resucitar a personajes y hasta recomendaciones para conquistar el corazón de “Sansa Stark”, no sin antes notar el escandaloso ruido de los claxons en las vialidades cercanas al recinto ferial que entorpecían, por momentos, la claridad del audio.

La charla se caracterizó por el buen humor del escritor, quien a manera de broma, declaró: “Mi esposa tiene un personaje favorito —no diré cuál es—, pero amenazó con dejarme si lo mato”.

En la recta final de la charla señaló: “Si pudiera cambiar algo de “Canción de hielo y fuego” sería haber terminado ya la saga.”

“Tiembla” con invierno de Trump

Aunado a su encontró con los fans, George RR Martin conversó con la prensa mexicana, por la mañana, a la que no se le permitió cuestionarlo sobre su salud ni sobre su próxima novela, pero de lo que sí habló fue de la elección de Donald Trump como presidente de su país. Admitió estar nervioso al respecto. “Estoy preocupado. Me consterna. Qué es lo que sucederá este año, no lo sé, eso no me concierne”, expresó. “El sistema estadounidense tiene sus contrapesos. Muchos de los republicanos controlan ambas cámaras pero aún hay una importante representación demócrata. Esperemos que las horribles políticas que propone Trump sean obstaculizadas o se cambien o se obligue a cambiar algunas de ellas”, abundó.

Aunado al inevitable tema de política, el autor se refirió a las obras literarias que lo han inspirado. Mencionó al ‘Quijote’, de Miguel de Cervantes. También a Shakespeare, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Jane Austen y la novela “Moby Dick”, de Herman Melville. “Todas son grandes historias”, remarcó y explicó que esa cualidad les permite saltar a otros soportes, como el cine o la televisión. Sin embargo, admitió que su libro de cabecera es la novela fantástica “El Señor de los Anillos”, de J. R. R. Tolkien.

TOMARÁ NOTA

Firmará 500 libros

George R. R. Martin ofrecerá una firma de libros hoy, a las 11:00 hrs., en el Foro FIL de Expo Guadalajara; sólo autografiará 500 ejemplares o 90 minutos, lo que suceda primero. Las bases en esta liga: https://a.pgtb.me/7DJKQ8