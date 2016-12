Cuauhtémoc Cárdenas presenta libro sobre su padre

El líder político acude a la FIL para mostrar 'Cárdenas por Cárdenas'

CIUDAD DE MÉXICO (02/DIC/2016).- El excandidato presidencial y líder político, Cuauhtémoc Cárdenas, presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el libro “Cárdenas por Cárdenas” (Debate) donde reconstruye la vida y obra de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas.

Durante la presentación enfatizó que en muchos casos y ante diferentes hechos y personajes eligió no tomar partido. "En muchos casos me atengo a los juicios que él hizo sobre ciertos momentos o sobre ciertas personas. Es simplemente tratar de presentar la realidad como él la vivió, la forma como él enfrentó las cosas, no dando mis opiniones. Trato de que sea la voz de Lázaro Cárdenas, no la mía, la que presente distintos momentos de su vida y su punto de vista sobre personas, momentos del país".

Congruencia es la palabra que eligió para describir a su padre, una palabra que, dijo, lo define tanto en lo personal como en lo político.

A una pregunta sobre la relación del general Lázaro Cárdenas y Fidel Castro, quien acaba de fallecer, mencionó que en el libro hay referencias porque su padre tuvo relación directa con la Revolución y con Fidel Castro. "Me parece que es una pérdida para el pueblo cubano, para la humanidad, para el internacionalismo que fue una de las prácticas de Fidel Castro y de la Revolución cubana".

Cuestionado acerca de la relación de México con el resto de América Latina, dado que la región es la invitada a la Feria Internacional del Libro, Cárdenas dijo: "Creo que México debiera voltear la vista hacia el sur, hacia los países latinoamericanos y del Caribe. Tengo la impresión de que desde el sur nos ven demasiado cercanos y demasiado integrados al norte; me parece que un mejor destino para México sería buscar una mejor integración económica y social, una mayor apertura con el sur".