Orquesta, coro y banda de Jalisco exigen más recursos

GUADALAJARA, JALISCO (02/DIC/2016).- Los integrantes de la orquesta, el coro y la banda oficial del Gobierno del Estado manifestaron al gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, la incertidumbre que han enfrentado en los últimos meses, debido a que desconocen si serán incluidos en el presupuesto 2017.



Xóchitl Vázquez Graciano, secretaria General del Sindicato de Servidores Públicos de la Secretaría de Cultura de Jalisco, señaló que recientemente se han reducido las plazas de estos grupos culturales.



Explicó que de contar con 47 músicos, la plantilla se mantiene en 27 y algunos cuentan con contratos honoríficos, que podrían no ser renovados el siguiente enero.



"Los hostigamientos no han cesado. Una institución tan importante como es el Coro del Estado, está amenazado. La principal preocupación son los contratos de honorarios, pues estamos preocupados de que a partir de enero no se renueven".



Debido a que la titular de la Secretaría de Cultura, Myriam Vachez, no les ha dado una respuesta formal sobre su situación laboral, acudieron con el gobernador quien se comprometió a revisar una posible ampliación presupuestal.

