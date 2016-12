'Playlistmanía', la música en tiempos modernos

El escritor charla sobre los orígenes de 'Canción de Hielo y Fuego' y de las creaciones de sus reinos

GUADALAJARA, JALISCO (02/DIC/2016).- Aunque es considerado uno de los autores vivos más relevantes de la actualidad, George R. R. Martin no hace hincapié en la fama internacional que lo persigue al ser el "Padre de los dragones" de la saga de "Canción de hielo y fuego", al asegurar que hay días en los que piensa que tendrá que regresar a vender seguros, como alguna vez lo visualizó al ver la escasa venta de sus libros predecesores a la historia protagonizada por la familia "Stark".

"Toda mi carrera ha tenido sus altas y bajas, pero en general ha sido exitosa, he ganado premios, me dediqué a escribir de tiempo completo desde 1979 y me mantuve de mis trabajos como escritor desde entonces, nunca tuve un best-seller hasta que inicié Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos no lo fue, sino Choque de reyes, fue una gran sorpresa para mí. El siguiente -Tormenta de espadas- ocupó el lugar número uno cuando salió la serie de televisión", recordó R. R. Martin al señalar que actualmente sus obras se traducen a 50 idiomas, a comparación de los seis que solamente lo llevaron a otras fronteras.

De visita por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, R. R. Martin charló sobre los orígenes de "Canción de Hielo y Fuego", de las creaciones de sus reinos, el por qué sus dragones tienes dos y no cuatro patas, el papel humano de sus personajes femeninos, las condiciones extremas que sus protagonistas adquieren al enfrentarse constantemente a las guerras, de cómo se visualizó sin futuro en el mundo de la literatura, las similitudes políticas y sociales de su historia con la realidad actual y sobre todo, expresar cuál personaje representaría al presidente electo, Donald Trump, dando por respuesta a "Joffrey Baratheon".

"¿Donald Trump? Mis lectores han tenido varias teorías al respecto, han sostenido un debate en mi blog durante un tiempo, creo que se acerca a un Joffrey ya crecido, si Joffrey hubiera tenido 70 años. (Donald Trump) es una criatura del siglo XX en Estados Unidos".

Previo a su encuentro con los lectores tapatíos, R R Martin destacó el trabajo de adaptación de HBO para llevar "Canción de Hielo y Fuego" a la pantalla chica y transformarla en uno de los contenidos televisivos con más galardones y nominaciones a los Emmy y sinfín de premios más tras el estreno de "Games of Thrones" en 2011, puntualizando que no le importa que el público acceda a la vida de personajes como Jon Snow, la madre de los dragones Daenerys Targaryen, la rebelde insurgente Arya Stark y la versatilidad de Tyrion Lannister.

EL INFORMADOR / NORMA GUTIÉRREZ