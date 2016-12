'El Libro de Ana', justicia para Ana Karenina

Carmen Boullosa presenta su obra este viernes en la FIL

GUADALAJARA, JALISCO (02/DIC/2016).- Una novela que nos presenta a Rusia, 30 años después del suicidio de Ana Karenina, como nos lo cuenta Tolstoi en su obra. Carmen Boullosa nos trae de nuevo a los hijos de la desafortunada mujer, envueltos en lo que ahora se ha convertido su país: un lugar que pide a gritos la caída del Zar.



"El Libro de Ana", según su autora, es un libro de justicia para la bella mujer sobre la que escribió Tolstoi. "En el libro de Ana Karenina se menciona que ella ha escrito un libro, pero nunca más sabemos de él. Entonces, yo decidí que le iba a regalar a Ana Karenina su libro, porque tuvo un destino que ella no merecía, es una mujer extraordinaria, su historia pudo haber acabado de otras muchas maneras, pero es castigada".



"También decidí regresarle a Ana sus hijos, ya adultos, lo que ella ya no vio de sus hijos, lo hago yo presente en este libro. Su hijo Sergio, que era su adoración, y su hija Annie, que no pudo contar con el afecto materno".



Pero, además de retomar los personajes que nos deja Tolstoi, personajes que fueron algo así como daños colaterales del amor de Ana por su amante y su decisión de quitarse la vida; Boullosa nos cuenta, con personajes históricos y de su propia creación, lo que se vive en Rusia con los inicios de la Revolución, la represión de los trabajadores que piden jornadas de ocho horas y los anarquistas, promotores de la caída del Zar.



Todo lo anterior, se combina en el palacio de los Karenin, en donde tiene lugar la mayor parte de la historia y nos otorga, en ojos de Sergio y su esposa Claudia el manuscrito que Ana dejó, el cual combina lo tradicional con la obsesión y un poco la mente trastornada de Karenina por estar lejos de sus hijos y con un amante que, al parecer, la engaña.



"Fue muy complicado hacer que todo conectara, tienes un libro dentro de una novela y tenía que ser un libro que le hiciera justicia a Ana, tuve que escribir la novela dos veces, porque la primera no me gustaba".



"El Libro de Ana", que bien podría ser la secuencia de Ana Karenina, será presentado este viernes a las 20:00 horas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).



EL INFORMADOR/ ELIZABETH MONDRAGÓN