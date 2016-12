EL INFORMADOR, testigo de la Romería

El escritor argentino recomienda a los jóvenes no basar sus ideas en lo que dicen los medios de comunicación

GUADALAJARA, JALISCO (02/DIC/2016).- Mauro Libertella nació en México ya que sus padres estaban exiliados en este país, sin embargo, al cumplir un año de edad regresó a Buenos Aires. Distintas vivencias y experiencias lo condujeron por el mundo de las letras donde, hasta hoy, se sigue consolidando como una de las nuevas voces de América Latina.

Si pudiéramos develar el secreto en su técnica literaria, probablemente sería la emoción que le imprima en cada una de su obras, misma emoción que sus lectores perciben, nos comenta Mauro.

“Voy más allá de lo que tenía pensado en el momento en que me puse a escribir; me siento a escribir, tengo una idea de lo que voy a contar, y hay un momento donde esas ideas van más allá, como que me pierdo y yo mismo no puedo creer que llegué a ese lugar donde no tenía pensado…si logro ese punto en el momento que estoy escribiendo, sé que eso también lo va a sentir el lector, si no llegué a sentir eso, sé que el texto puede estar bien escrito, bien estructurado pero no va a tener eso que yo estoy buscando, esa constante, la emoción.”

Mauro le dice a los jóvenes que traten, en la medida de lo posible, de no basar todos sus criterios en relación a lo que los medios de comunicación tratan de imponerles. Ahora que está internet y la posibilidad de las redes sociales, blogs, todos dan su opinión de las cosas. “Traten de armar el rompecabezas de su propia cabeza y no enciendan el televisor y miren siempre el mismo canal de televisión, porque eso reduce mucho la paleta de colores del mundo.”