Escribir desde la síntesis y sin prejuicios

La ganadora del Premio Barco de Vapor presenta su nuevo libro en la FIL

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- A la escritora tapatía Érika Zepeda la fantasía le encanta, de ahí la inspiración para crear historias llenas de colorido sentimiento. La ganadora del Premio El Barco de Vapor por su libro “Instrucciones para convertirse en pirata” toma como eje las familias no tradicionales y la figura del pirata para hablar de “Raymundo” —su protagonista— un niño cuyo padre es pirata que a través de fascinantes cartas lo inspira para también convertirse en uno.

“A mí el tema del pirata siempre me ha encantado, este rollo de la historia del tesoro jamás va a pasar de moda, hay otros ejemplos, Julio Verne me encanta. En alguna conversación me decían que si ya se le había chupado todo al pirata y yo decía que hay más, creo que lo aborde diferente. Es una combinación entre realismo y la fantasía, en especial la vuelta de tuerca que viene hasta el último, es también lo que creo yo que hizo que ganara el premio ‘Barco de Vapor’, además de hablar de las familias que no son tradicionales y que son ahora un tema de moda”.

A “Raymundo” en su escuela le piden algo que no puede ser, llevar a su papá a la escuela para entrevistarlo. “No sabemos dónde está el papá, a dónde se fue”. Todos llevan a sus papás y él llega con una carta donde se explica que su papá es pirata y que no se puede deslindar de sus actividades. “A partir de ahí todo es totalmente epistolar, ahí sí le puse todo lo que me gusta, si hubiese sido puro realismo no me hubiera quedado complacida. La literatura y el mundo de la imaginación son tan ricos que un tema tan sobado y tan llevado y traído como el del pirata, todavía da más”.

Sobre su obra, la autora había mencionado anteriormente que “yo ya tenía esa historia y desde hace mucho tiempo me daba vueltas en mi cabeza, pero hasta noviembre la empecé a escribir, y en enero estaba mandando el texto terminado. Estaba obsesionada en escribir esa historia y para mí es raro porque yo no escribo literatura realista escribo mucha fantasía, y puede ser que me surgió porque alguien me platicó que por la calle vio a un vagabundo y pensó que era su papá por un instante y me dijo, ‘y qué tal que mi papá se dedica a eso y yo nunca me he dado cuenta’, me lo dijo como si fuera una profesión oculta, y me pareció genial la anécdota”.

No te la puedes perder

Este sábado en el salón José Luis Martínez a las 16:30 horas será la presentación de “Instrucciones para convertirse en pirata” en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y este jueves estará presentando a las 19:00 horas en el salón Juan José Arreola , “63 señoritas condenadas a la desolación”, cuentos breves sobre mujeres con finales terribles, un libro que la autora tenía la necesidad de escribir, de que fuera como un catalizador de algo que todavía no se explica, el libro obtuvo el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri.

La autora está próxima a publicar el libro “Ánimas que ya amanezca”, que es teatro para niños sobre el Día de Muertos, el texto saldrá en enero del 2017.