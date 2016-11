Érika Zepeda navega entre piratas

El escritor valenciano presenta en la FIL “La legión perdida”, tercer volumen de la trilogía del emperador romano

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- Santiago Posteguillo lleva siete años con ‘Trajano’. Durante ese tiempo ha contado su historia y plasmado sus luces, sombras, temores y anhelos. Ahora, después de dos tomos, su héroe enfrenta el mayor de los retos en “La legión perdida”, novela con la que el valenciano culmina la trilogía sobre el magnánimo emperador romano.

De visita en la Feria Internacional de Guadalajara (FIL), el profesor de literatura de la Universidad Jaume I de Castellón y autor de “Los asesinos del emperador”, “Circo Máximo” y otros títulos de novela histórica, habla sobre sus motivaciones para escribir en el género y del personaje que lo ha acompañado en los últimos años, de ese que se encariñó al descubrir sus virtudes.

—¿Cómo surge tu interés por hablar de la antigua Roma?

—Pasaron una serie de factores, primero el nostálgico y afectivo por un viaje que hice de niño con mis padres a Roma, Italia, en donde tuve un grato recuerdo de aquella zona y su historia. A esto se le añade que cuando decido escribir novela histórica voy buscando personajes que me puedan interesar. Me encuentro con ‘Trajano’ y le dedico una trilogía de siete años; parece que sólo me interesa Roma, pero lo que ocurre es que ese mundo me parece interesante histórica y novelísticamente. Histórica, porque es nuestro pasado; hablamos ahora mismo un idioma que es una evolución del latín, nuestro derecho es una evolución de las leyes romanas, de tal forma que entender a Roma es entender nuestros orígenes. Y novelístico porque a una persona que le gusta hacer novelas de acción, traer a tu relato fieras en el anfiteatro, gladiadores, magnicidios, traiciones, batallas, asedios, es muy interesante, esa combinación es la que hace me sienta a gusto recreándolos.

—En el orden de poner tu narrativa al servicio de la historia, ¿con cuáles limitantes te encontraste y cuáles fueron las bondades?

—Recrear el pasado lo que te da es que tienes el esqueleto de tu relato, cuando ‘Trajano’ nace, cuando accede a mandar una legión romana, cuando entra en combate, si gana o no gana, cuando llega a emperador, cuando se casa. La desventaja limitadora es que no lo puedo cambiar, suelo utilizar la metáfora del esqueleto al que vas añadiendo músculo, pero cuando haces una narración quieres seres humanos de carne y hueso, la carne suele ser la ficción que tiene que encajar con el fémur, con el cráneo, no le puedes poner un cerebro que no quepa. Uno debe rellenar lo que no se sabe de la vida de los personajes históricos de forma verosímil, los diálogos privados no están registrados y es allí donde entra el escritor, esa es la parte que te permite hacer humano al personaje, hacerlo creíble, porque ese personaje va a amar, odiar, sufrir, ser leal o desleal. Esa es la gran oportunidad del escritor, ensamblarlo sin que se noten las fisuras.

—Trajano es primer emperador romano hispánico, ¿fue eso importante para decidir hablar de él?

—No era determinante, pero era llamativo; lo suficiente para que lo investigara porque, no sólo era el primer hispano, sino el primer emperador no nacido en Italia, es como si en España votáramos a Ángela Merkel como presidenta. Pero si me hubiera encontrado a un personaje aburrido, huraño, poco ejemplar, innoble, no me apetece estar siete años con él. Además, descubro que casi no está casi novelado y que luchaba activamente contra la corrupción, obligaba a los corruptos a devolver todo el dinero y luego los desterraba; era ejemplar.

—Ahora con el final de la trilogía, ¿cómo será dejarlo ir?

—Te vas encariñando, a partir de las virtudes, aunque también tiene algunas sombras; por ejemplo, tomaba mucho alcohol pero dejó una orden de que nadie le hiciera caso si estaba bajo los efectos del vino. Y luego en una España que está bajo la sombra de la corrupción fue muy agradable entrar al despacho, trasladarte al pasado y ver que había alguien que luchaba contra la corrupción, luego tenía que salir del despacho y encontrarme con la realidad del siglo XXI.

