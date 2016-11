Entregan reconocimiento al bibliotecario Porfirio Díaz Pérez

Comparte tus mejores fotos en redes sociales usando el hashtag #AlláEnLaFIL

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- Desde el pasado sábado 26 de noviembre de 2016, en Guadalajara se vive una gran fiesta a la que todos los tapatíos están invitados, se trata de la FIL que en su edición número 30 tiene como invitado a toda América Latina.

Año con año, este gran evento se ha convertido un "imperdible" en la agenda de la ciudad. Autores, libros, conferencias y hasta juguetes son algunas de las cosas que se pueden encontrar en este lugar.

No sé si a ustedes les ha pasado que sus redes sociales se llenan de imágenes de sus amigos en diferentes eventos y que pareciera, que si no subes una fotografía en el mismo sitio, nunca estuviste ahí. Por eso, me di a la tarea de acudir a la Expo Guadalajara y recorrer los stands de la Feria Internacional del Libro para encontrar los mejores lugares para tomarme una foto. Esto fue lo que encontré:

El Pabellón de América Latina

Al ingresar a la FIL lo primero con lo que te encontrarás será con cientos de cubos de luminosos de colores colgando del techo, acompañados de proyecciones en el suelo y sonidos que van desde tambores hasta pájaros cantando. El lugar ideal para comenzar la jornada fotográfica.



La foto “como que no me doy cuenta”

Después de haber captado los colores del pabellón “invitado” decidí seguir por el mismo pasillo, ahí me topé con un pequeño sillón que me permitió sentarme a leer el programa de la Feria y descubrir a qué conferencias quería asistir, además, fue el lugar perfecto para que me tomaran una foto “desprevenida”

La foto obligada

Justo al ingreso de la Feria se encuentran unas letras gigantes de la “FIL 30”, sin lugar a dudas una declaración del evento al que asistimos.

El Stand Inesperado

Personalmente no soy de las que disfrutan los stands “gubernamentales” pues pocas veces estos me sorprenden, sin embargo, el montaje del Instituto Nacional Electoral (INE) me sorprendió tanto que decidí que era el lugar ideal para otra selfie. Para que vean de qué estoy hablando pueden visitarlo en Av. Poetas y la calle “G”.

Un paseo en el bosque

Cuando me dirigía al área internacional, cruzando la calle “L” y Av. Novelistas, me topé con un sitio que parecía sacado de un cuento de hadas, una pequeña mesa de madera y un par de troncos situados en un “bosque”, no podía dejar de pasar la oportunidad de posar ahí.

El trono de las fotos

Ya en la última parte de mi recorrido, en el área internacional, me topé con el que resultó ser el escenario para mi foto favorita: el Trono de Hierro. Si ustedes son fans de la serie inspirada en los libros de George R.R. Martin, que por cierto visitará la Feria, no pueden dejar de acudir al stand ubicado en “LL” y Av. Editores. Créanme, vale la pena.

Si decides asistir a la Feria y seguir nuestra recomendación, te invitamos a que compartas tus fotos a través de Instagram o Twitter usando #AlláEnLaFIL

EL INFORMADOR/ Pancha Cayetana (PATRICIA GALLARDO)