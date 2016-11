Declaran a la rumba cubana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La escritora chilena fue galardonada con el premio “Roberto Bolaño”

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- A Paulina Flores (Chile, 1988), lo que menos le gusta del éxito literario son las entrevistas. Sin embargo, a causa del revuelo que ha causado su primer libro “Qué vergüenza”, publicado por editorial Seix Barral, es inevitable hacerle preguntas.

“Aprendí a escribir escribiendo este libro, en ese sentido fue un proceso largo. Como soy metódica y obsesiva, me tomo mucho tiempo para trabajar”, dice la joven autora. “Este libro me lo habían rechazado la primera vez”, de modo que ganar el premio de cuento Roberto Bolaño por la historia que titula el volumen de cuentos “me sirvió para que la editorial me pescara”.

Sobre el recibimiento que se la dado en el mundo editorial, con halagos de escritores como Alberto Fuguet, Paulina afirma que “es un orgullo, algo muy bonito, porque en literatura es difícil que se den esas cosas tan inmediatas. Ahora cada vez más se está ampliando el hecho de que haya muchas mujeres escribiendo, antes el dominio de la literatura era muy cerrado, eso viene cambiando hace tiempo de manera paulatina, muchas voces han entrado”. Y en especial con Fuguet, afirma “tener en común el entendimiento de la literatura como algo que deje más dudas que certezas, dejando el activismo de un autor en las entrevistas, porque la literatura no puede ser un panfleto”.

Paulina ha llamado la atención por elaborar una narrativa alejada de los clichés y al mismo tiempo intimista, sin perder frescura y honestidad en los personajes. Muchos de éstos son marginales, desempleados, familias monoparentales, alejadas de la idea de “la familia feliz de Kellogg’s, que no existe”.

“Algunos cuentos son explícitamente de etapas formativas, sobre todos los de adolescentes. Uno aprende de los errores, quizá no se convierte en una mejor persona, más hábil; no hay otra forma más que equivocarse y eso es algo que saben los personajes, por eso en los textos se hacen más fuertes, como sobrevivientes”, señala la autora.

El gusto por las historias intimistas también lo traslada a sus lecturas y a las series de televisión, de las que se confiesa fanática. Incluso entre los proyectos en proceso de la escritora chilena se encuentra el guion de una serie, de la que está a punto de hacerse el piloto, y la elaboración de una novela, “con la presión que tiene por saber cómo va a ser su segundo libro” luego de la recepción de este primero, libro que espera encontrar lectores variados en México.