El regreso del salvaje

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- El escritor y guionista Guillermo Arriaga, conocido por los argumentos de los largometrajes “Amores perros” y “21 gramos”, además de que también dirigió la película “The Burning Plain”, ha vuelto al camino de la literatura y presenta su nueva novela “El salvaje”.

Y es que Arriaga no es nuevo en el universo editorial ni mucho menos escribiendo una novela que, como en sus cintas, cruza los tiempos y los caminos de sus personajes. El material principal con el que el libro se ha elaborado es la vivencia: “Esta novela está basada en vivencias que me marcaron desde que yo era chavito y que creí valían la pena ser contadas. Al principio tenía una vaga idea, quería contar historias y no pasaban de la página veinte. Todo lo fui construyendo de manera improvisada. Fui descubriendo la novela. Era un misterio para mí mismo. La novela se me fue revelando. Hay personajes que yo ni siquiera sabía que existían”, aseguró Arriaga.

Durante poco más de cinco años, Arriaga estuvo trabajando la novela, editada bajo el sello de Alfaguara. Durante día y noche, donde sea que estuviera, poco a poco el libro se completaba por sí mismo “ponía una palabra, por ejemplo ‘tardes’, y me ponía a escribir algo que tuviera que ver con las tardes. Agarraba libros de mi biblioteca, veía una leyenda y la metía. Fue un proceso de aprender, como si la novela me hablara a mí y no yo a ella. Nunca tengo control absoluto. Algunos escritores tienen hasta pizarrones: aquí voy a hablar de esto, aquí de esto otro. Yo donde fuera me ponía a escribir: en hoteles, en aviones, en trenes, en restaurantes. Lo único que quería era sentarme a escribir”.

El libro relata dos historias, como ya es costumbre en la narrativa del escritor: por un lado Juan Guillermo de 17 años, un adolescente que ha perdido a su familia a manos de varios fanáticos religiosos; por otro lado un personaje llamado Amaruq, un cazador de pieles que habita los bosques del Yukon y está obsesionado por cazar un lobo particular. En algún punto, ambas historias se tocarán y sus personajes sufrirán una transformación, no saldrán indemnes: “las historias empiezan a converger. ¿Qué tiene que ver alguien en la colonia modelo Iztapalapa en Distrito Federal con un inui que anda en Canadá?”, declaró el escritor.

Guillermo Arriaga ha publicado además los libros “Escuadrón Guillotina”, “Un dulce olor a muerte”, “El búfalo de la noche”, estas últimas convertidas en largometrajes, y los cuentos “Retorno 201”. Ha sido traducido a más de 18 idiomas y ha sido ganador de diversos galardones como el León de Oro del Festival de Cine de Venecia.

Libros en la maleta

Dicen que los escritores nunca viajan sin un par de libros en la maleta. En el caso de Arriaga, sus compañeros de viaje son Roberto Bolaño y Maruan Soto Antaki: “Traigo ‘El espíritu de la ciencia ficción’, de Bolaño que además presentaré y ‘El jardín del honor’, de Maruan. Esos son mis libros de maleta. El libro de Maruan me sorprende porque es completamente distinto al tipo de libros que escribo yo. Con Bolaño me va bien, es interesante, es como un libro hermano de toda su obra, especialmente de ‘Los detectives salvajes’”.

Nuevos proyectos

El narrador se acaba de sumergir en un formato ajeno al que reconoce: la radionovela “Bienvenido a la vida peligrosa”, del escritor Arturo Pérez-Reverte. Arriaga se encargó de adaptar y dirigir los 12 capítulos que podrán ser descargados a partir de enero del año siguiente en las plaaformas de Prisa Radio.

LA FRASE

"Nunca tengo control absoluto. Algunos escritores tienen hasta pizarrones: aquí voy a hablar de esto, aquí de esto otro. Yo donde fuera me ponía a escribir”.

Guillermo Arriaga, escritor.