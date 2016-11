Rinden homenaje a Federico Reyes Heroles en la FIL

El escritor fue reconocido como Bibliófilo 2016

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- El escritor y analista político mexicano, Federico Reyes Heroles, recibió hoy homenaje como Bibliófilo 2016, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Federico Reyes Heroles expresó que lo que más importa es la trascendencia de los libros, "soy bibliófilo no coleccionista, amo a los libros porque creo que tienen una utilidad vital".

Agregó que no le gusta la acumulación, "de hecho la detesto, los libros no son para almacenarse son para usarse, si caen en el pantano del desorden no sirven para nada, me apasiona tener ordenados mis textos".

"Imaginemos a un navegante sin brújula, debajo de un cielo encapotado, sin posibilidad de mirar a alguna constelación, sin los referentes de los puntos cardinales, cómo establecer un rumbo si se desconoce la propia ubicación, así me imagino la vida sin libros".

El autor manifestó que los libros "son algo así como mi GPS personal, me traen recuerdos, uno viaja por la vida con ellos, son el bagaje que uno desea llevar".

Resaltó que las lecturas son la construcción de una razón de ser, "hay algunas que son cimientos, hay otras que son decoración, para todo hay su momento, lo bailado nadie te lo quita, tampoco con lo leído".

Los libros, destacó, también son objetos, "hoy estamos rodeados de ellos, y los objetos pueden ser sugerentes, intrigantes, divertidos, bellos, y andan por ahí en busca de lectores, que son quienes les dan vida".

Subrayó que las líneas plasmadas en los libros "viven dentro de los seres humanos, los libros son nuestras cúpulas celestes, nuestras constelaciones, nuestra brújula para definir la ruta de navegación de eso que llamamos vida".

Reyes Heroles puntualizó que los libros "sólo existen a plenitud en nuestra conciencia, nos muestran la evolución de nuestras ideas, son el antídoto del desasosiego, los libros son las verdaderas ventanas de un hogar".

"Cuando leo o escribo un libro pienso en las horas de trabajo, sí por supuesto, pero sobre todo en las horas de recogimiento que hay detrás de un buen libro", apuntó.