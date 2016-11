Gisela Méndez pone de moda los modales

La asesora de imagen presentó hoy en la FIL su libro 'Moda y modales'

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- La asesora de imagen Gisela Méndez presentó hoy en la FIL su libro "Moda y modales" editado por Océano. La también escritora no sólo ofrece al lector un texto donde hay consejos para cómo utilizar los utensilios en la mesa, cómo se hace un buen maridaje, cómo vestir en la oficina o incluso cómo vestir en casa cuando se está de descanso, además, el libro ofrece mensajes intimistas que hacen que el lector se valore así mismo, que se dé el respeto que se merece.

"Es una guía para mejorar tus buenos modales, pero en realidad lo que yo quiero es que sea un amigo en el cual puedas confiar cuando lo necesitas, lo padre del libro es que lo fuimos llevando como si se tratara de todo un día, pero en realidad es de toda la vida, porque vamos empezando de las cosas más íntimas que es el cuarto, podrás vivir solo, pero estás contigo mismo, vives en sociedad y cuando te levantas hay que darle los buenos días a la gente que tienes enfrente".

Gisela hace énfasis en que la educación personal comienza desde uno mismo, sobre cómo se dirige hacia los demás y de ahí parte todo lo siguiente, dónde vestir formal, cómo abordar a las personas y cómo ser fiel con los ideales. "El último capítulo que es el de los momentos difíciles, me gusta mucho porque creo que es de lo más seguro que tenemos y que por fortuna nos pasa muy esporádicamente, pero que a veces no sabemos cómo reaccionar. Creo que me di a la tarea con mis editores de no dejarlos solos (a los lectores)".

En el libro "La versión mejor de ti", Gisela se avocó en las mujeres para que se arreglen y vistan bien, pero este nuevo texto es como el complemento, "ya te vestí muy bien, ahora lo más padre es que necesitas verte muy bien ante la sociedad. Después de 20 años como consultora de imagen, la gente llegaba y pedía mejorar su ropa y su cabello, al mes o mes y medio ya me decían que los invitaban a fiestas de negocios, o que cómo pedían un vino, que con cuál tenedor se come determinado alimento. Me di a la tarea de investigar, por eso el libro se lo dedico a mis amigos, ellos son mis conejillos de indias".

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA