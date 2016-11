'Sarasiempre': imágenes y palabras

Tras 25 años de trabajo fotográfico, Laura Zohn presentó su primer libro en la FIL

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- Laura Zohn, fotógrafa, arquitecta, escritora e instructora de yoga, presentó su primer libro que al igual que ella, es un poco de todo pero principalmente “una manifestación del entusiasmo por la vida y el temor por la muerte”. “Sarasiempre” es el resultado de 25 años de trabajo fotográfico y creativo, su presentación estuvo rodeada de un ambiente familiar y amistoso, como lo es la misma autora.

El título del libro proviene del nombre de la gatita de Zohn, que no pudo acudir a la presentación pero su imagen estuvo siempre presente; cuando ella pensaba en la muerte quizá no tan lejana como quisiera de su querida mascota, repetía como un mantra “Sara siempre” para afirmarse a sí misma que la felina estaría con ella después de la inevitable fallecimiento, por lo menos a un nivel espiritual.

La intención de la autora con dicho libro es compartir su trayectoria como fotógrafa, llevaba años imaginando su libro pero no fue hasta que alguien se sorprendió de su profesión con la cámara, que decide firmemente mostrar su material artístico.

Acompañada de su hermano, hijo y un joven amigo quien le ayudó en el proceso de traspasar las imágenes a un formato digital, Laura Zohn contó entusiasmadamente cómo se armó el libro: “tenía muchísimo material, organicé todo por temáticas, sentimientos y lugares”.

El número siete rige la estructura de las fotografías como de los cuentos cortos, y éstos, a su vez, están relacionados temática y cromáticamente con las chacras. El libro entero está hilado y simultáneamente puede verse y leerse por separado.

El cuento número siete se titula “El principio” y brinda al libro una estructura circular; sin embargo, como plus, tenemos una coda, pese a que el término se usa en poesía o en música, la autora lo utiliza como una metáfora para un cuento que no pretendía incorporar en el libro: “lo escribí entre lágrimas, es un cuento muy emotivo y conmovedor, por eso no quería dejarlo fuera pero no sabía cómo introducirlo, el libro ya tenía orden con base en el número siete”.

Al finalizar la presentación se cedió un tiempo al público para preguntar a la autora, pero las preguntas se tornaron en muestras de afecto y admiración por Laura Zohn. “Sarasiempre” son conversaciones entre palabras e imágenes, es un conjunto de reflexiones sobre la vida y una invitación a apreciar los detalles del mundo.

LA FRASE

“Lo escribí entre lágrimas, es un cuento muy emotivo y conmovedor, por eso no quería dejarlo fuera pero no sabía cómo introducirlo”.

Laura Zohn, fotógrafa.