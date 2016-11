Vicisitudes de una familia israelí

Zeruya Shalev llega, por primera vez, a la fiesta de los libros con su novela 'Lo que queda de nuestras vidas'

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- La escritora israelí Zeruya Shalev está por primera vez en Guadalajara para participar en la FIL. En esta ocasión, la autora presentará “Lo que queda de nuestras vidas” (ed. Siruela). Sobre esta nueva traducción al español, Shalev comentó en entrevista: “Cada nueva edición de un libro es como un nuevo nacimiento de la novela, una nueva vida”.

La trama de su libro “Es la historia de tres generaciones: la primera es la de los pioneros que llegaron a Israel, muy fanáticos. La segunda es una especie de generación perdida; la tercera está más obsesionada consigo. La historia de Israel está como telón de fondo, no está en el centro, pero se ve”.

El tema de la familia es especial dentro de su país: “Es muy importante por nuestra historia trágica, por el holocausto. Todas las familias en el país han perdido en alguien en la guerra, o en ataques terroristas, en situaciones peligrosas. Por eso la familia es algo muy esencial. Pero la historia es universal: en todas las familias nos encontramos celos, amargura entre los padres e hijos, hay sentimientos encontrados. No creo que las familias de Israel sean completamente diferentes a otras familias. Por una mano es muy individual, por otra es muy universal”.

Previamente, Zeruya escribió una trilogía donde se exploró las relaciones en pareja: “Suelo escribir de las cosas difíciles, no de una felicidad romántica. Me concentro más en los problemas y los retos de una pareja. En esta novela me centro más en los retos y problemas de padres e hijos, aunque los niños ya hayan crecido, siguen necesitando a los padres aunque tengan 50 años”.

El acercamiento de Zeruya a la literatura fue temprano, no sólo en la lectura sino también en la escritura: “Comencé a escribir en mi niñez, está en mis genes, muchos de mis familiares son escritores. Me inspiró escribir poemas, sólo sucedía así: no era una decisión. Mucho tiempo escribí sólo poesía, a veces cuentos breves. Pero más tarde, cuando llegué a los treinta años comencé a escribir un poema, y por casualidad creció y se convirtió en una novela. No fue una decisión, ya no escribo más poesía, pero hay poemas dentro de la prosa”.

ASISTE

Presentación

• “Lo que queda de nuestras vidas” de Zeruya Shalev, hoy a las 17:00 horas, Salón Juan José Arreola.

• Zeruya Shalev, arqueóloga del alma, miércoles 30 de noviembre, 20:00 horas, Salón 3.