Letras con sabor europeo

La escritora finlandesa Riikka Pulkkinen llega al Festival de las Letras Europeas

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- Publicada por Salamandra, “La verdad” es la novedad editorial de Riikka en español: “Es mi segunda novela, se ha traducido a más de veinte idiomas. Es la más exitosa, ya he escrito cuatro novelas, la última recién se publicó en Finlandia”, platicó en entrevista la autora.

Sobre el libro, Pulkkinen comentó: “El tema de la psicología fue el que más trabajo me costó, por la investigar. Mi personaje, Elsa, es una profesional en la psicología, pero la historia misma es sobre la teoría del acercamiento entre las personas, dentro de una familia, aunque no sean familiares. Eeva, otro de mis personajes, es una especie de segunda madre. Quise describir las situaciones, los elementos profundos de esas relaciones. De pronto es un recuerdo reprimido, no la recuerda en su edad adulta”.

“La verdad” propone a los lectores ir descubriendo los secretos dentro de esa familia, el pasado y a sus personajes. Riikka comentó: “Al escribir esta historia, la parte más difícil fue darle pistas a los lectores de esa otra historia que se va revelando al comienzo. También es una historia de las mujeres en tres generaciones diferentes”.

En la presentación del Festival de las Letras Europeas, Riikka estará acompañada por otros autores del viejo continente, como Dusan Sarotar (Arlequín), Laurent Binet (Seix Barral) y Arnon Grunberg (Tusquets).