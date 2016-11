La dulce complejidad de los personajes

Magela Baudoin llega a la FIL para presentar 'La composición de la sal', un texto que te engañará con sus personajes y te gustará ser burlado

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- Magela Baudoin (1973) publicó en 2010 el libro de entrevistas “Mujeres de costado”. Luego de su debut, pasó a la literatura de ficción con la novela “El sonido de la H” (Santillana, Bolivia) y los cuentos “La composición de la sal” (Almadía, México). Con el primero ganó en 2014 el Premio Nacional de Novela Santillana-Bolivia; con el segundo, el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, al año siguiente. Y este 2016 llega a la FIL como parte del programa literario de Latinoamérica (nació en Venezuela, nacionalizada boliviana).

A propósito de su visita a Guadalajara, para presentar sus libros y encontrarse con los lectores mexicanos, platicamos con la narradora sobre su literatura y sus influencias.

Alberto Manguel (prologuista en la edición mexicana de su libro de cuentos), afirma que “La apariencia explícita, franca, abierta de sus cuentos nos engaña, pero con tal habilidad que aceptamos ser engañados”. El ser, el parecer, callar, ocultar y mentir son verbos cotidianos de sus personajes, acciones que ayudan a mostrarnos una trama, pero a exigirnos descubrir su significado.

De sus propios personajes, Magela comentó: “Tiene que ver con la construcción de personajes que si bien se dibujan en la intimidad, tienen una relación muy fuerte con el contexto. Creo que está en los dos libros. Es lo que en filosofía se puede llamar el devenir: personajes que están en pleno acontecimiento, en plena transformación, no son individuos acabados con una identidad clara y definida; sino que siempre están en esa búsqueda de lo que son y por tanto siempre están siendo. Es un inacabamiento, de contornos infinitos con muchos puntos de fuga. Es lo contrario a lo que ocurre cuando alguien está muy definido, limitado y concreto”.

Al igual que los protagonistas, Baudoin es diversa en los espacios donde los coloca: “Me interesa mucho explorar y narrar esa amplitud. Es imprescindible para mi devenir como escritora este lugar (o este no-lugar) que significa ser migrante. Es un lugar, pero donde navegamos en ningún sitio. Siempre es una quebradura, no es un lugar cómodo, tiene muchas veces connotaciones de dolor. Creo que se convierte en una fusión para ser narrada, es un lugar de identidad, de búsqueda de la identidad que los personajes encuentran en ellos mismos, más que en un territorio. Allí hay claramente una obsesión”.

A propósito de la FIL, con Latinoamérica como región invitada, Magela afirmó: “Es un territorio cultural muy poderoso. Sus marcas de violencia, sus historias, sus relaciones, sus impactos sociales hacen que la voz cultural sea tan singular y tan profusa. Creo que la literatura latinoamericana en distintos ámbitos, en su polifonía, cuenta una actualidad muy importante en los territorios de violencia, de soledad, del poder; incluso, los territorios íntimos afectados por todas las variables. El resultado es una voz muy rotunda que se distingue claramente de otro tipo de literatura”.

En algunos de sus cuentos, Magela refiere a la violencia vista desde el punto de vista de una periodista. La autora se expresó de esos señalamientos de los problemas sociales: “La literatura que tiene un fin pedagógico no me interesa en lo más mínimo. Pero sí tengo interés, soy permeable y sensible a todo esto que ocurre. La violencia es algo que me afecta y que me interesa contar. Me interesa cómo se comportan los cuerpos en esa violencia, cómo la vulnerabilidad del cuerpo muestra una cultura que denuncia una sociedad, refleja un tiempo. En ese retrato que hago el lector encontrará lo que tenga que encontrar. No sólo la violencia: las distintas fracturas, los distintos toques que tiene el cuerpo es algo que me interesa. Sobre todo el de las mujeres”.

LA FRASE

“Un personaje fuerte tiene raíces profundas con el entorno, aunque ese entorno sea un entorno íntimo, aunque sea una habitación incluso”.

Magela Baudoin, escritora