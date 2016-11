Anuncian la FILUNI

La institución invitada será la Universidad de Salamanca, la más antigua de habla hispana

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, informó ayer que la Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) se llevará a cabo del 22 al 27 de agosto de 2017 en las instalaciones de la máxima casa de estudios, en la Ciudad de México.

En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Graue Wiechers agregó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “desde su refundación, editó su primer libro como memoria por la celebración del centenario”.

Añadió que desde entonces a la fecha estima han publicado 40 mil textos, “nuestra capacidad editorial es de tres a cinco libros diarios, y aquí en el stand de la UNAM en la FIL de Guadalajara están exhibidos tan sólo dos mil 500 títulos”.

Subrayó que no están todos porque la actividad editorial de la UNAM, “en sus funciones sustantivas, tiene muchos libros que no son necesariamente comerciales y a todas las universidades les sucede exactamente lo mismo, hay textos educativos y de investigación que no son necesariamente de literatura o de difusión cultural, pero son libros que necesitamos compartir”.

“Por lo que es momento de hacer una Feria Internacional del Libro Universitario de habla hispana, donde podamos compartir nuestra producción, donde podamos planear nuevas ediciones, coeditar textos y en un futuro tener una distribución universal en nuestras librerías”.

Resaltó que la Universidad de Salamanca será la invitada de honor, “que es la universidad más antigua de habla hispana del mundo, la tercera universidad más antigua de todo el continente europeo, con 486 años desde su primera edición que fue sobre gramática”.

A su vez, el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, manifestó que es un honor ser invitados de honor en la FILUNI 2017, “es muy especial ya que nuestra participación coincide con las actividades que realizamos en el marco de la celebración del octavo centenario de nuestra universidad”. Mencionó que tienen preparadas varias actividades para la FILUNI 2017, entre ellas dos exposiciones, “así como la muestra de todo nuestro catálogo y buscaremos una colaboración editorial con la UNAM”.