Enrique Krauze recibe Homenaje al Mérito Editorial

Fue reconocido por su esclarecida edición y su trabajo de excelencia en el mundo editorial

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- Por su esclarecida edición y su trabajo de excelencia en el mundo editorial, la Feria Internacional del Libro (FIL) distinguió esta noche al editor e historiador mexicano Enrique Krauze (1947) con el Homenaje el Mérito Editorial.

Pionero y visionario en la labor de poner la televisión al servicio de la historia de México con más de 300 documentales y programas del pasado mexicano, el homenajeado se dijo agradecido, al tiempo que hizo un recuento de sus maestros y editores.

En el Salón Juan Rulfo de la Expo-Guadalajara, el también Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010, recordó que su vida estuvo marcada por un mural que su padre encomendó en 1952 a Fanny Rabel, una de las discípulas de Diego Rivera, para presidir la entrada de la imprenta que había fundado años atrás.

"Representaba una variación de la maestra rural, el famoso mural de Rivera en la Secretaría de Educación Pública, en un árido paraje del campo mexicano, como en un misa cívica al aire libre, un público respetuoso y atento al aire libre escuchan a la maestra. Y en el que destacan un par de máquinas en plena producción de un par de publicaciones", dijo.

Indicó haber pasado las vacaciones de su infancia trabajando en esa fábrica y refirió que mil veces se detuvo a ver ese mural, "lo que tardé en imaginar las posibilidades de su significado, agradecí la rica y variada oferta de librerías mexicanas, sin reparar en la discreta figura que toda esa producción tenía detrás, ese puente entre el autor y el público, entre la imprenta y la cultura que es el editor".

El también editor y director de la revista "Letras Libres", hizo un recuento de algunos de los editores que conoció: Daniel Cosío Villegas, uno de ellos, y de quien dijo que su trayectoria lo deslumbró; al igual que Gabriel Said, "quien supo nombrar el sentido de la vida de aquel historiar, intelectual que había puesto la imprenta al servicio de la cultura".

Ingeniero Industrial de profesión, pero historiador por vocación, reveló haberse ganado la vida trabajando en la empresa de su padre "y quizás por ello me interesó descubrir cómo es que don Daniel había construido esa institución".

Arnaldo Orfila, antiguo director del Fondo de Cultura Económica (FCE) y creador de la editorial Siglo XXI; Joaquín Diez Canedo, quien creo el sello Joaquín Ortiz; José Luis Martínez y Jaime García Terrés, a quienes calificó de humanistas, fueron los editores que enlistó y recordó con cariño, al igual que Antonio López Lamadrid y Beatriz de Moura, empresario y editora de Tusquets.

"He querido hacer el recuento y homenaje de mis maestro y editores, su legado ha resistido el paso del tiempo, aun sin ellos, sus editoriales, libros y revistas, lo han sobrevivido. Las pequeñas empresas culturales que dirijo no se comparan con las suyas, ¿me sobrevivirán? no lo sé.

"Puse mucho empeño en llevar la historia a un público amplio a través de las historias y biografías de Clío y a los documentales, incluido la biografía de Blue Demon", señaló.

Al final de su discurso, Krauze, recordó además la visita de alguien inesperado a su revista "Letras Libres": Blue Demon, de quien contó una breve anécdota.

"Me vino a ver un día a Clío y uno de los editores me dijo: te viene a ver un señor un poco raro y le dije: voy a verlo. Y al entrar me encontré a Blue Demon que le decían el Manotas. Lo salude y me dijo: Señor Krauze, quisiera entregarle mi biografía porque usted edita libros.

"Y le contesté: no sabe la dicha que me dio de niño, cuando le veía luchar, usted de los buenos contra los luchadores malos. Lo abracé y por su puesto edite su libro", recordó.

Aquel mural que acompañó mi infancia, señaló Krauze, preside ahora la escalera de Clío y Letras, lo miro y toco cada mañana; y me gustaría ser digno de la frase que dice aquel niño "la imprenta al servicio de la cultura, el tiempo dirá".

Antes, Raúl Padilla López, presidente de la FIL de Guadalajara, nombró a Krauze como uno de los personajes que forma parte de una lista de editores mexicanos, quienes han construido instituciones culturales, desde las que se ha expandido la conciencia nacional.

"Probablemente el historiador más reconocido en el país y quien ha logrado combinar el quehacer intelectual, como historiador y ensayista, con la tarea de editar libros y revistas y con el esfuerzo de divulgar la historia y la reflexión política a través de los medios audiovisuales", indicó.

Dijo que su excelsa obra y trayectoria lo han convertido en un referente indispensable del mundo editorial mexicano, sobre todo en el campo de la historia y la reflexión política.

En el homenaje, el editor Cristóbal Pera; Beatriz de Moura, fundadora de Tusquest; Ricardo Cayuela, director en México de Random House, y Claudio López de Lamadrid, director editorial de Penguin Random House, elogiaron la labor editora de su colega.