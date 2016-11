Laurent Binet ficciona el porqué murió Roland Barthes

El escritor francés presentó su más reciente novela 'La séptima función del lenguaje'

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- El reconocido escritor francés Laurent Binet viene por primera vez a Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) para presentar su más reciente novela "La séptima función del lenguaje", el evento será este lunes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Salón B del Área Internacional de Expo Guadalajara. El autor, quien ha ganado el Premio Goncourt de Novela por "HHhH" es un creativo al que le gusta ficcionar la realidad, abordar la semiología y escudriñar de que otras maneras puede contarse un hecho histórico.

En "La séptima función del lenguaje" toma como contexto la muerte de Roland Barthes -filosofo, escritor y semiólogo francés- quien un 25 de marzo de 1980 murió en un accidente de tráfico, sin embargo, en su novela, aborda que los servicios secretos franceses sospechan que ha sido asesinado. Y es el inspector "Bayard" -un hombre conservador- el encargado de la investigación. Junto a "Simon Herzog" -personaje que tiene muchas referencias con Sherlock Holmes- y que es profesor ayudante en la universidad, comienzan una pesquisa que le llevará a interrogar a figuras como Foucault, Lacan o Althusser, y a descubrir que el caso tiene una extraña dimensión mundial.

"Conozco muy bien a Roland Barthes soy un gran admirador de toda su vida y especialmente en ella hay un acontecimiento bastante particular que es su muerte, que es bastante misteriosa y que puede ser bastante novelesca, ese es mi punto de partida, hacer de este accidente un asesinato y comenzar con una búsqueda de los culpables".

La semiología toma un papel muy importante, era la ciencia de Roland Barthes y de Sherlock Holmes por eso es que en este libro ha creado el personaje de "Simon Herzog" que tiene las mismas iniciales que Sherlock, es un doctorante en semiología. "Él se comporta como Holmes, ejerce sus talentos de semiología, pero al mismo tiempo es un homenaje a Barthes".

Laurent tiene una fuerte influencia de Umberto Eco, autores que ya leyeron el libro que presenta lo comparan con "El nombre de la rosa" y precisamente que tenga esas similitudes es porque desde siempre le ha gustado aderezar la ficción con la realidad.

"En 'HHhH' quise buscar la realidad histórica y estar en contra de la ficción, pero luego de 10 años de estar haciéndolo quise cambiar de dirección y ahí en esta nuevo libro me concentré más en la ficción. En 'HHhH' quise que la realidad se convirtiera en algo sagrado. Umberto me ha influenciado mucho porque es un semiólogo como Barthes y lo que me interesa de él son las teorías que tiene sobre la novela y esta mezcla entre ficción y realidad, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significaría cometer algún error? y ¿Qué no es un error?".

'"HHhH" se convirtió en película

El próximo año se estrenará la cinta "HHhH" que ya fue rodada en su totalidad por el director Cédric Jiménez. El elenco está conformado por Rosamund Pike, Mia Wasikowska, Jack O'Connelly y Jack Reynor , entre otros. "La película es diferente del libro, pero me gustan los actores que forman parte de la cinta, me gustan las escenas que he visto, no he visto la versión final. Es verdad que existe un sentimiento de desposesión de lo que yo escribí, pero este filme que va a salir no es mi película. Existen escritores que sienten decepción después de ver una película pero eso no quiere decir que la cinta no sea buena". Y sobre ese tenor, si le gustaría aprender de guionismo, pero sabe que le llevaría mucho tiempo para poderse preparar.

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA