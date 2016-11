Internet, el nuevo negocio de las editoriales

El escritor hace escala en el encuentro literario, donde ofrece un recuento de su amor por el rock

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- Iban Zaldua, escritor originario de San Sebastián (País Vasco), acudió a la FIL de Guadalajara para presentar su libro de cuentos “Biodiscografías”, publicado por la editorial española Páginas de Espuma.

Cuentos breves, todos ellos vinculados a la música, “Biodiscografías” es uno de esos libros que proponen a lector un largo playlist para acompañar la lectura: Genesis, Pink Floyd, Beatles, Interpol, Radiohead… una amplia lista de grupos en donde también descubrimos sorpresas como Hertzainak, ensamble del País Vasco.

Sobre esta novedad en el mundo editorial en español (se publicó primero en lengua euskera), platicamos con su autor: “Como toda ficción tiene algo de autobiográfico, pero me lo planteé como un experimento. Aunque el resultado no es tan experimental, son cuentos convencionales en su desarrollo. Tenía una colaboración en una revista en euskera, que ya desapareció. Era mensual y quise hacer relatos sobre discos de música popular, de la que escucho y tengo una discografía. El objetivo era que fuera el disco el que me llevara al relato: de lo que escuchaba habitualmente, cuando algo llamaba mi atención me dedicaba a encontrar el disco intensivamente mientras escribía el cuento. El libro refleja lo que escuchaba en esa época”.

Al ser textos breves, de tres o cuatro páginas en ocasiones, “Biodiscografías” propone una variedad de registros y géneros literarios, desde lo realista a la ciencia ficción, el relato en formato de memoria o el juego de presentar una “noticia” sobre el origen de “Smoke on the Water” de Deep Purple. Sobre la ciencia ficción, con algunos cuentos que ofrecen al final una vuelta de tuerca, Iban platicó: “Era un gran fan en mi juventud, leí mucho, muy seguido, incluso empachándome. En la escuela dicen que alardear de ese tipo de gustos no está bien visto en el mundo literario… Hay muchos crossovers, con la ciencia ficción no ha pasado lo que pasó con la novela negra, que ha traspasado las fronteras del género y es un género a veces comodín. Pero las nuevas generaciones tienen una tendencia a hacerlo. Y luego en un mundo tan acelerado como lo vivimos en el turbocapitalismo actual, la única manera de hacer literatura actual es haciendo literatura futurista”.

En el mismo rubro de los géneros, pero ya musicales, en el libro el rock progresivo tiene una presencia notable: “Cuesta confesarlo, pero soy bastante fan del rock progresivo. Yo crecí, se nota en el libro, en los años ochenta: cuando estaba la new wave, after punk, ese tipo de movimientos. Mis primeros fanatismos fueron hacia grupos de rock progresivo. En esa época mostrar ese tipo de afinidad estaba mal visto. Uno tendía a ocultarla…”.

Con una vocación como profesor de historia, Zaldua ha publicado relatos y novelas, además de ensayo literario. Un libro que conjuga dos de sus facetas profesionales es “Ese idioma raro y poderoso”, ensayo literario sobre la literatura escrita en euskera.

Galas de El Placer de la Lectura, hoy a las 19:00 horas, Salón 4. Participan: Iban Zaldua, Patricio Pron, Alejandro Zambra y Manuel Rivas; presenta Benito Taibo.

