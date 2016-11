Xavier Velasco, una sabandija por gusto

El escritor llega a la FIL con una nueva novela bajo el brazo, la cual presenta el miércoles 30; en entrevista, comparte detalles de su obra

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- Uno no sabe ni qué hace”. Es lo que responde Xavier Velasco al intentar explicar el origen de “Los años sabandijas”, su más reciente novela —publicada por Grupo Planeta— en la que se adentra a la década de los 80 y desata el instinto delictivo, desenfrenado e incoherente de sus personajes.

Aunque relacionar a sus personajes a las experiencias del propio Velasco es una constante en cada una de sus obras, el autor de “Diablo guardián” asegura que su mayor aspiración es parecerse a ellos y no que ellos delaten la vida de Xavier. “Los años sabandijas” tienen eso, personajes que permiten a Xavier Velasco mimetizarse con personalidades ajenas a él pero que, en el fondo, reflejan inquietudes, anhelos, miedos y frustraciones de su creador.

Velasco insiste en desconocer cuál es el propósito de “Los años sabandijas” al confesar que emprender esta novela de poco más de 500 páginas no era algo que lo convencía del todo; tenía algunas ideas que podrían funcionar para algún texto pero no para un libro que tiene como eje a dos maleantes dispuestos a robar el “walkman” de Sting, vocalista de The Police, mientras México se sumergía por completo la efervescencia de la cultura pop, el Atari y avecinaba una devaluación de su moneda.

El autor capitalino asegura que las presiones para que escribiera una crónica de los años 80 no surgieron efecto y retomando anécdotas propias y ajenas se visualizó la posibilidad de “Los años sabandijas”, pero sin tener en claro el destino de sus personajes hasta llegar al punto final.

“Mis personajes no solo se parecen a mí, sino al que también fui. Busco parecerme a ellos, cuando ellos se parecen a mí es muy cómodo porque ya sé cómo van a reaccionar”.

Saber mentir

Aunque las anécdotas son pilares en la historia de los personajes, la fantasía es otro elemento que Xavier Velasco propone en “Los años sabandijas”, pues recurre a la extravagancia de las mentiras: “No hay que olvidar que uno está contando mentiras y cuando mientes tienes que pulirte. La literatura nos sirve para decir verdades que de otro modo no podríamos decir. Me importa que los personajes sean reales, intensos y para lograrlo me tengo que transformar en ellos; es como un trabajo actoral para darles vida, es en lo que pongo toda mi atención y obsesión”.

En lo que sí no miente, asegura Velasco, es en la dirección que tomará su historia. Le gusta desconocer hasta qué momento llegará el punto final, una decisión que ha tomado como mantra en cada texto no solo para sorprender a sus lectores, sino para mantenerlo como un escritor sin riendas: “Uno va haciendo lo que la historia quiere. Normalmente no sé en qué terminará, nunca he escrito sabiendo cómo terminará, a dónde irá una novela; descubro en qué termina una media hora antes del punto final, en el último párrafo. Escribo para enterarme de ese final, si yo supiera el final, quizá ya no escribiría”.

Pese a tener una trayectoria con una decena de publicaciones, Xavier Velasco hace hincapié en el nerviosismo de apostar por una nueva historia, de tener que cortejar a sus personajes como si se tratara de enamorar a una mujer y... Con esta nueva entrega, sólo el tiempo lo dirá.

LA FRASE

"Cuando un escritor no pierde el sueño por escribir, termina por dormir a sus lectores".

Xavier Velasco, Escritor

AGÉNDALO

Xavier Velasco en la FIL

