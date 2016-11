Las tecnologías hacen vulnerables a los ciudadanos: Julia Navarro

La española aseguró que las redes sociales y los medios tecnológicos tratan a la ciudadanía 'como menores de edad', y que las campañas políticas se plantean como un espectáculo

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- La periodista y escritora Julia Navarro dijo hoy que las tecnologías hacen más vulnerables a las personas ante la información falsa y banal, durante un encuentro con sus lectores en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

"Me preocupa que vivamos tan deprisa que no tengamos tiempo de preguntarnos quién me cuenta esto, por qué me lo cuenta y qué hay detrás, y me preocupa que en ese sentido seamos cada vez ciudadanos más vulnerables", aseguró la narradora.

Al presentar su libro más reciente, "Historia de un canalla", la española aseguró que las redes sociales y los medios tecnológicos tratan a la ciudadanía "como menores de edad", y que en ellos las campañas políticas se plantean como un espectáculo.

"Historia de un canalla" es la historia de Thomas Spencer, un publicista exitoso pero resentido con su madre y que obtiene lo que desea a costa de pasar por encima de otros, un libro con el que Navarro buscó mostrar "la parte más recóndita del ser humano".

La autora de "Dispara, yo ya estoy muerto" (2013) y "Dime quién soy" (2010) aseguró que su experiencia de cuatro décadas en los medios de comunicación sirvieron para crear esta novela, que muestra "cómo se mueven los hilos del poder" y cómo los publicistas tienen la capacidad de manipular a la sociedad.

"Hoy es mucho más fácil manipularnos a todos nosotros", afirmó la autora.

La novela es espejo de "un juego de máscaras que participamos todos", dijo Navarro, quien criticó a los publicistas que intentan orientar la opinión pública "en direcciones que pocas veces tienen que ver con el interés de la gente".

Consideró que este es la novela más difícil que ha escrito, al adentrarse en un personaje complejo con el que intenta provocar y con en el que muchos lectores se sentirán "incómodos".

