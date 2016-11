'Azul cobalto', la nueva entrega de BEF

El novelista gráfico está de regreso con sus personajes centrales 'Lizzy Zubiaga' y 'Andrea Mijangos'

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- El novelista gráfico Bernardo Fernández, mejor conocido como "BEF" está de regreso con sus personajes centrales "Lizzy Zubiaga" y "Andrea Mijangos" en una nueva aventura policiaca de nombre "Azul Cobalto" donde el contexto es el tráfico de artes y donde unos cuadros de David Alfaro Siqueiros David son el punto de referencia. Este lunes 28 de noviembre a las 19:30 horas en el Salón José Luis Martínez dentro de las actividades de la FIL será la presentación del libro con la participación de Paco Taibo.



"Azul Cobalto" pertenece a una saga de cuatro ejemplares que son publicados por Océano; "Tiempo de alacranes", "Hilo negro", "Cuello blanco" y éste que ahora presenta en la FIL. De hecho, comparte en entrevista que ya ha habido interés para que la historia sea llevada a la televisión como series pero se trata de un proyecto de largo plazo donde dependen muchos factores, sin embargo, a él le gusta que de resultar, sea una serie de capítulos cortos.



"El libro 'Tiempo de alacranes' funciona como una precuela, 'Hilo negro' es donde arranca la serie con los dos personajes, que ambos están desde el primer libro, pero 'Mijangos' hace un cameo, y en la historia ya arranca la serie con todas las características, que básicamente es la búsqueda del laboratorio de la droga perfecta. Y en 'Cuello blanco', 'Lizzy' -la villana- decide poner un banco global para criminales de lavado de dinero. En 'Azul cobalto' avanza hacia el tráfico, robo y falsificación de obras de artes, es como una ruta de una criminal que se va refinando cada vez más".



Ambos personajes centrales se inspiran de antiheroínas del cómic como la ahora famosa "Harley Quinn". "El personaje con el que más me identifico es 'Lizzy', pero si las viera a las dos juntas me atraería más 'Andrea' porque me gustan las grandotas, siendo chaparro no te quedan muchas opciones y esa belleza de este tipo -norteñas grandotas- me parecen fascinantes, sobretodo en un mundo donde se espera que las mujeres sean pequeñitas, delgadas y esbeltas".



Tanto 'Andrea' como 'Lizzy' son dos mujeres empoderadas que saben lo que quieren y hacia donde se dirigen. BEF adelanta que la historia continuará con dos libros más, pues todavía hay tela de donde cortar para seguir desarrollando la vida de estos personajes. "Parafraseando a Vicente Fernández, mientras ustedes sigan leyendo, yo seguiré escribiendo. Una tensión de este tamaño va a acabar en que una de las dos muera, pero una cosa es lo que planeas como autor y otra lo que acaba sucediendo".



Sobre el boom de las narconovelas y como han sido tan aceptadas por el público mexicano, BEF destaca que se trata de un asunto peculiar. "Se ha criticado mucho, se habla de que hay una especie de estilización y exaltación de la violencia, pero la violencia ha estado siempre, pasa y justo ahí es donde yo tomo distancia de la narconovela porque creo que es una cosa bien especifica de otro registro distinto a lo que yo hago en el sentido de que pienso mis novelas policiacas donde el tema central es el crimen y el delito más importante en este país es el narcotráfico, por eso es que hablo de él".



BEF estará inaugurando el próximo 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Ex Convento del Carmen una retrospectiva de su trabajo como novelista grafico en el marco del Encuentro de Caricatura e Historieta del CUAAD. Son 64 libretas de dibujo las que el público podrá observar. BEF también alista la salida de una novela gráfica a través de Océano que se publicará en mayo del 2017 y llevará por nombre "El instante amarillo", "es sobre una adolescente de los años 90 que se da cuenta que no quiere ser una princesa Disney como todas sus compañeras, no sabe qué, pero eso no quiere ser".



EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA